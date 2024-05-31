日本8大鐵路公司將改用QR Code車票掃碼入閘　經典磁力車票成歷史

日本像是東京、大阪等都市，市內總是有著非常綿密的鐵路交通網，許多觀光客若是到日本自由行，往往也會倚賴這些電車來移動。



而近來日本各家鐵路公司，也宣布未來票券上將有重大改變，將廢除傳統的磁力票，改以掃QR碼（QR CODE）的方式查驗。

「磁氣乘車券」將逐步被廢除 點圖放大看看相關照片：

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根據日本媒體TBS NEWS DIG報道，包括JR東日本、西武鐵道、東武鐵道等8間鐵道公司，宣布過往附有黑色底面，日文漢字寫作「磁氣乘車券」的車票，將在2026年依序廢除。

未來的票券將附有QR碼，乘客要靠着「掃code」通過驗票口。

不過像是JR東日本，主要針對短距離的車票進行改動，其他如新幹線或特急中長程車票，目前將維持原樣。

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由於現在使用的磁力車票含有金屬成分，回收時容易對環境造成負擔，如果換成一般的QR碼車票，就能減輕這個問題。一般磁力票券在丟棄時，必須以「產業廢棄物」的方式處理，但如果是QR碼車票，就可以當成一般垃圾丟棄。

另外，QR碼車票也不容易在售票機出票時，出現卡住的狀況，因此也有降低營運成本的好處。

其實沖繩的單軌列車「YUI-RAIL」自2014年10月起，就已經在用QR碼式的車票。另外，東急電鐵也從5月15日開始，支援有電子支付功能的信用卡和金融卡，更方便外國觀光客使用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】