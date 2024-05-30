日本鐵路便當選舉　秋田「忠犬八公家鄉雞飯」稱王

「2023年鐵路便當味之戰」，這個由JR東日本公司主辦的最受歡迎鐵路便當網路投票選舉活動的獲獎作品已經揭曉，花善（秋田縣大館市）的「忠犬八公故鄉大館雞飯」從59款參選便當中脫穎而出，奪得最高榮譽「鐵路便當大將軍」稱號。



「鐵路便當味之戰」評選活動始於2012年，起初參賽的主要是JR東日本公司轄區內（東北、關東、甲信越地區）的鐵路便當。此次是第12次評選，管轄區外也有9個縣的10款便當參選，北到北海道，南至鹿兒島，共計59款便當展開了角逐。

網路投票於去年10月1日至11月30日期間實施，投票總數達到1萬1437票。

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最高榮譽「鐵路便當大將軍」被授予網路投票綜合評價最高的鐵路便當。這一最終結果，是由網友針對自己購買的鐵路便當，在「味道」「拼盤」「禮簽紙」3項上分4個等級打分，之後在平均值基礎上參考各款便當的得票數計算得出的。

被評為第12代鐵路便當大將軍的「忠犬八公故鄉大館雞飯」（1350日圓，約67港元），是為了紀念奧羽本線大館站新車站大樓開業（2023年10月）和八公100歲生日而推出的鐵路便當。它以花善的招牌商品「雞飯」為基礎，搭配了比內地雞和薰製蘿蔔乾等大館地方特色食材。此次是花善繼2015和2016年以來第3次獲得鐵路便當大將軍的榮譽。

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獲選綜合評價第2名「鐵路便當副將軍」的是「咖哩調味牛肉飯」（1350日圓）。這是曾被評為第1代「鐵路便當大將軍」的山形縣米澤市新杵屋「牛肉飯」的咖哩味版本。在蒸得鬆軟飽滿的山形縣品牌米「Domannaka」上面鋪上使用秘傳醬料調味的牛肉末和咖哩味的煮肥牛，絕妙的搭配深受好評。

在「味道」方面評價最高，獲得「味覺獎」的是長野縣松本市Iidaya軒的「大糸線之旅」（1350日圓）。由於大糸線沿線的松川村是「日本男性最長壽村」，這款便當便以健康長壽為主體，使用沿線食材，配菜僅限用天然高湯且不添加人造調味料，並盛裝在竹皮樣式的便當容器裡。

在「拼盤」方面評價最高，獲得「拼盤獎」的是茨城縣水戶市ShimadaFoods的「常陸牛牛肉便當」（1250日圓，約62港元）。這款便當使用茨城縣常陸牛振興協會認定的黑毛和牛，採用壽喜燒風味的偏甜口味。配菜選用了滷蛋、豆皮凍豆腐卷。

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在「禮簽紙」方面評價最高，獲得「禮簽紙獎」的是新潟縣長岡市池田屋的「越後長岡喜作便當」（1280日圓，約63.6港元）。這是一款以長岡產越光米為主角的飯粒鬆軟飽滿的傳統便當。配角主要是Kagura南蠻雞肉丸，還有老字號豆腐店的長岡黑油豆皮壽司、1831年開店的老字號泡菜店用味噌醃製的茄子和生薑等。

得票數最多，獲得「最高票數獎」的是東京都JR東日本CrossStation的「炸雞便當」（900日圓，44.7港元）。這是一款1964年推出的長期暢銷鐵路便當。雞塊和番茄翻的組合，無論大人還是小孩都很喜歡。

在新款鐵路便當中綜合評價最高，獲得「首戰獎」的是群馬縣安中市萩野屋的「賞月釜飯」（1800日圓，約89.5港元）。這是憑藉「峠之釜飯」而聲名遠播的萩野屋專門為本次活動推出的便當。在拌有蘑菇的米飯上配以煮蘑菇、煮茄子等秋季食材，中間放一個形似滿月的調味蛋黃，盛裝在益子燒的小陶鍋裡。

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其他獲獎作品如下：

地區獎

東北北部：青森縣三咲羽屋「青森奢華便當」（1550日圓）

東北南部：福島縣福豆屋「福島路大人的秋天午餐」（1100日圓，約54.7港元）

甲信越：山梨縣丸政「甲州紅酒漢堡肉便當」（1500日圓，約74.6港元）

關東北部：栃木縣松廼家「壬生葫蘆條哇沙米壽司卷」（1000日圓，約49.7港元）

關東南部：神奈川縣崎陽軒「紅豆飯便當」（1050日圓，約52港元）

鐵路便當屋祭特別獎：

廣島縣廣島站便當「廣島牡蠣全宴」（1380日圓，約68.6港元）、北海道旭川站立賣商會「松葉蟹海鮮御膳」（1380日圓）

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