70歲才是老人？日本長者年齡定義被倡調升　網民：要我做到死嗎？

日本政府正考慮接納經濟界的建議，將日本老人的年齡定義從目前的65歲提高到70歲。這項建議引來不小的反彈。輿論認為，這是一項戰略舉措，最終目的是要將領取養老金的年齡從65歲提高到70歲。



日本經濟團體聯合會（簡稱經團聯，Japan Business Federation）會長十倉雅和等主要成員，5月23日向日本政府經濟財政政策委員會遞交的一份報告提議，隨着老年人預期壽命延長，應該考慮將老人的年齡定義提高五歲。

據了解，該報告的主要內容是向當局建議加強對各年齡層的職業新技能，以實現人人能發揮作用的社會。

日本老齡化嚴重，OECD建議取消60歲退休制度，希望企業可以更好運用人力資源。（路透社）

經團聯是一個由企業組成的業界團體，與日本商工會議所（The Japan Chamber of Commerce and Industry）、經濟同友會（Japan Association of Corporate Executives）並稱日本「經濟三團體」，經團聯會長更被稱為日本的「財經界總理」，因此所提建議有一定分量。

日本網民對此建議在社媒表達擔憂。有人說：「這是一個活到100歲，工作到死的策略嗎？很顯然，只能將這一建議視為將養老金提取年齡提高到70歲的墊腳石。」

圖為2020年2月26日在日本東京，一名長者推着輔助車經過一棟政府大樓（Getty）

64歲的白領小早川博告訴《聯合早報》：「我公司的退休年齡是60歲，之後是被重新僱傭，但拿的工資是之前的一半。如果要將老人年齡提高到70歲，領取養老金的年齡也跟着提高的話，那我希望退休年齡也能提高到70歲。」

經營裝修公司的林木晃（79歲）對經團聯的提議表示歡迎。他說：「我們公司僱用了很多70多歲的工匠。他們的養老金很少，根本無法過活，所以他們都願意繼續打拼。只要能維持健康，上了年紀還是一樣能工作。」

本文獲《聯合早報》授權轉載



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