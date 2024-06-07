英超球會以19票比1票保留VAR　狼隊失望但接受　賽會承諾改進

英超推行VAR（視像助理裁判）後爭議不斷，惹來不少球隊及球員的不滿，狼隊早前更動議來季廢除VAR。英超球會6月7日舉行年度會議， 就是否沿用VAR進行表決。英超球隊以19票對1票，大比數保留VAR，只有狼隊投反對票。



雖然球會一面倒支持沿用VAR，但英超賽會發聲明稱有改進空間，指雖然VAR可以作出更準確決策，但為了賽事和支持者的利益，經會議討論後確定6大重點。



2024 年5月15日，白禮頓對車路士的賽事中，球場大屏幕打出VAR正就爭議進行審查。（Reuters）

6大改善VAR要點：

1) 維持VAR介入的高門檻及提高一致性。

2) 減少VAR對賽事延誤，主要是透過引入半自動越位技術（SAOT），以及維持較高的VAR介入門檻。；

3) 經VAR審核及裁定後，球證在球場內發佈公告，並在可能情況下加強大屏幕重播，以改善球迷體驗；

4) 與英格蘭職業球證公司（PGMOL）合作加強VAR 培訓，以提高裁決一致性，包括在保持準確性的同時，強調流程速度。

5) 提高圍繞VAR 的透明度和溝通，包括增加透過英超比賽中心、「Match Officials Mic’d Up」等廣播節目進行溝通；

6) 開展活動就VAR加強與球迷和相關持份者溝通，以進一步闡明 VAR 在比賽中的作用。

2024 年5月19日，利物浦對狼隊的賽事中，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）翻查VAR 畫面後，向狼隊的尼爾遜施美度（Nelson SEMEDO）出示紅牌。（Reuters）

狼隊發聲明表示，對投票結果感到失望，但承認並接受其他球會所作決定，並確信英超賽會正認真看待球會和球迷的擔憂。狼隊歡迎有關改進VAR 的承諾，雖然該球會仍然相信，如果沒有VAR，英超聯賽對於支持者、球員、教練和觀眾來說將會更加精彩，但也認同作出改進有助提升賽事完整性。

在英超各支球會舉行年度會議前，英超賽會先向各支球會發放以《VAR改善計劃》為名的文件，表明若然廢除VAR的話，對英超的影響弊多於利，文件中列出各項數據，直指若然沒有VAR的話，英超將多過百個誤判。另外，賽會已於4月確認，SAOT 將於2024年秋季推出。