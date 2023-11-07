英超｜熱刺對車路士變「VAR盛宴」　網民：VAR控球率高過兩隊

英超周一（6日）深夜獨腳戲，普捷天奴領車路士鬥舊東家熱刺，這個設定本身已充滿話題性，兩支倫敦球會今仗同樣娛樂性十足，縱然熱刺僅得9人應戰，但扭盡六壬嘗試力保不敗，直至末段才失守，結果車路士以4：1打破熱刺今季的不敗金身。

說起今仗最忙碌的，未必是熱刺門將域卡利奧，應該是視像助理裁判（VAR），上半場13分鐘內就要出動4次。



今季英超唯一一支不敗之師熱刺，在主場惡鬥車路士，羅美路及烏多基先後領紅被逐，最終以1：4落敗，錄得今季聯賽首場敗仗。熱刺開局表現理想，憑古路施夫斯基的折射球開紀錄，隊長孫興慜13分鐘接應傳中撞射破網，熱刺的大好形勢被VAR吹走，「孫仔」入楔時稍稍突出，越位在先，同時為今場「VAR盛宴」揭開序幕。

英超速評｜熱刺打少兩個1：4負車路士 「701」超高位防守幾乎奏效

孫興慜上半場的入球被吹走，為VAR盛宴揭序幕。（Getty Images）

車路士一次反擊，史達寧左路突破，禁區頂起腳省中對方再反彈落在自己的前方，其後窄角度近射破網，VAR指史達寧入球過程中有手球之嫌，球證奧利華認為是手球，入球無效。5分鐘後，摩西斯卡些度禁區頂勁射再一次入網，VAR指站在越位位置的尼高拉斯積遜阻擋域卡利奧視線，入球同樣無效。尼高拉斯積遜撞射建功，亦逃不過VAR的法眼，助功的史達寧越位在先，VAR一個上半場吹走4個入球。

VAR檢查的畫面在上半場不斷出現。（路透社）

除了判斷入球與否以外，上半場亦有不少爭議犯規，熱刺烏多基向史達寧雙腳飛鏟，動作粗野，有嚴重犯規之嫌，但球證依然維持黃牌的原判，羅美路倒地後疑似多腳踢中對方球員小腿，VAR認為沒有問題。羅美路禁區內踩中同鄉安素費南迪斯的左腳，VAR長時間處理後，最後決定直接紅牌將這名阿根廷中堅驅逐離場，並吹罰12碼。在上半場超長的補時，列斯占士一記疑似肘擊打中烏多基，VAR同樣沒有示意。

羅美路粗野犯規，在VAR的檢查後決定出示紅牌。（路透社）

尼高拉斯積遜下半場攻入反超前的一球，VAR也花了不少時間才確認入球有效，加上艾歷迪亞隨後又「食詐糊」，VAR絕對是今仗最忙碌的角色。單計上半場，用在VAR翻查慢鏡已花了17分鐘，當中由22分鐘起，VAR更在13分鐘內出動4次，更有網民笑言，車路士與熱刺的「控球率」都不及VAR多。

單單是上半場，已花了17分鐘都翻查VAR上。（路透社）

VAR今仗多次介入，賽事的節奏難免被打斷，熱刺主帥普斯迪高古直言不喜歡這種比賽的走向，「我不喜歡不斷的等候（VAR），但這卻是現今球賽的常態，當我們每星期都投訴什麼判決是正確﹑不正確，然後每個裁決也是花時間去翻查再翻查。我出於尊重，我從來都不評論球證的判決對與錯，他們亦有各自的難處，但我喜歡回歸比賽競技的純粹。」

倒戈的車路士領隊普捷天奴直言，當足球加入技術的支援下，大家都需要接納，而非不斷投訴，球證要保持判決與科技介入的平衡並不容易。