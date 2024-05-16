英超｜狼隊動議來季廢除VAR　紐卡素哥頓被踩穿襪仍不獲12碼

近年VAR（視像助理裁判）在各地聯賽推行，原意是以科技協助球證執法，豈料爭議不斷，狼隊更動議來季英超廢除VAR，20支英超球隊下月將投票表決。

周三（15日）深夜的英超曼聯對紐卡素再出現VAR的爭議，安東尼哥頓被踩中足踝，連波襪都被踩爛，VAR同樣無動於衷，這名紐卡素翼鋒不禁質疑，究竟設有VAR的意義何在。



英超VAR在近年引起不少爭議。（Getty Images）

當VAR在各地球壇推行後，相信普羅球迷近年的「三觀」都多次被震撼，而英超貴為世界上最受歡迎的聯賽之一，VAR卻老是被人詬病。英超在2019年使用VAR，但不斷引起爭議，英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）更多次公開認錯致歉。

有見及此，狼隊動議下季起廢除VAR，20支英超球隊的代表將在下月的一年一度會議中表決。狼隊在聲明中表明這是經過深思熟慮後的決定，指現時VAR的存在有損英超的形象。一旦14支英超球隊支持狼隊動議的話，即可在來季廢除VAR。

英超今季的VAR爭議多次出現，正如諾定咸森林不敵愛華頓一仗，賽後在社交網站炮轟VAR全場走甩3次12碼；去年10月利物浦路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）射破熱刺的入球，旁證舉旗示意越位，在翻看慢鏡時並沒有越位，但VAR沒有指出錯誤。

英超｜裁判組織公開熱刺對利物浦VAR對話錄音 一句說話鑄成大錯

去年10月，利物浦的迪亞斯射破熱刺的入球，卻被指越位在先，入球無效。（資料圖片／路透社）

安東尼哥頓：我不理解VAR為何存在

英超周三深夜曼聯主場對紐卡素的賽事，再度出現爭議判決，紐卡素的安東尼哥頓上半場嘗試擺脫岩拉伯特，其後被對方踩中足踝禁區內倒地，執法球證鍾斯（Rob Jones）沒有示意12碼。

安東尼哥頓的波襪更被踩至破洞，但VAR同樣無動於衷。這名紐卡素翼鋒賽後指這是明顯的犯規，「我在賽後翻看片段，必定有犯規，當時球證在電光火石之間不能作出裁判，這點我十分理解。當時我被踩中阿基里斯腱及被推跌，已經是兩個犯規，但VAR沒有示意，VAR存在的意義不是要改正錯誤嗎？我不理解VAR為何存在。」

安東尼哥頓禁區內被踢跌，VAR卻未有介入。（路透社）

當刻沒有吹罰12碼，安東尼哥頓沒有太大反應，更充滿信心地向隊友說：「不用擔心，這一定是12碼。」可惜結果卻令他大失所望。紐卡素主帥艾迪賀維同樣對VAR不判12碼感疑惑，重播中明顯看見兩人有接觸，不明白VAR為何不介入，紐卡素最後以2：3不敵曼聯。