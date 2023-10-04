英超｜裁判組織公開熱刺對利物浦VAR對話錄音　一句說話鑄成大錯

上輪英超，熱刺贏利物浦2：1的比賽中，旁證誤判，加上VAR失誤，吹走了利物浦翼鋒路易斯迪亞斯本應沒有越位的入球。

英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）認錯，承認犯了重大人為失誤。他們周二發布當時裁判之間的對話錄音，顯示視像助理裁判英格倫（Darren England）犯錯，儘管他在畫線後確認迪亞斯沒有越位，但他告訴場上主裁判賀柏（Simon Hooper）「檢查完畢」，令賀柏以為越位判決沒有錯。當比賽重開後，其他人發現出問題，力勸暫停比賽，但英格倫表示無能而力。在這段錄音中，英格倫兩度爆粗。



了解戰況：英超｜利物浦9人應戰被破不敗身 熱刺升次席 球證爭議判決再成焦點

PGMOL日前認錯：裁判組織認利物浦對熱刺出現人為失誤 英媒曝出錯關鍵原因

當迪亞斯射入後，旁證舉旗，判越位在先。視像助理裁判（VAR）英格倫馬上檢查，他說：「要檢查一下越位，等一等。」

VAR英格倫要檢查有沒有越位，重播片段操作員給他挑選畫線的畫面。（網上片段截圖）

VAR英格倫告訴重播片段操作員：「給我傳球的那一刻，請給我傳球的那一刻。」重播片段操作員尋找不同時刻的截圖。

球證賀柏說：「沒問題，不用擔心，老友。」

重播片段操作員：「好的，我們有這些（畫面）。」

重播片段操作員選了這些畫面。（網上片段截圖）

球證賀柏說：「等一等。」相信球證這番說話是跟場上的球員說。

重播片段操作員：「來一個窄的角度。」他用慢鏡播片段，讓英格倫挑選要畫線的時刻。

英格倫要求畫線。（網上片段截圖）

VAR英格倫說：「對的，給我畫線，就在這一刻之後的畫面2。」

重播片段操作員說：「要這一刻的畫面2？」

英格倫表示要在沙拿傳球的這一刻畫線。（網上片段截圖）

VAR英格倫說：「好，完美呀。在左腳位畫線。」

重播片段操作員說：「等我轉一轉角度。」

VAR英格倫說：「我覺得他是（基斯甸）羅美路？」

重播片段操作員說：「我覺得這個角度或者更好？你滿意這個角度嗎？」

VAR英格倫說：「好。」

重播片段操作員開始在球場上畫線。（網上片段截圖）

重播片段操作員說：「在腳上畫線，好。」他一步步將線推到那位包越位的熱刺球員腳前。

VAR英格倫說：「可以停。」明顯而見，迪亞斯沒有越位。

重播片段操作員將線推上去。（網上片段截圖）

VAR英格倫說：「檢查完畢。檢查完畢。非常好，完美。」錯誤就是出現在這一句話。

場上裁判判了越位，迪亞斯入球無效，VAR英格倫畫線後見到迪亞斯沒有越位，他應該通知場上裁判出錯，改判入球有效，但他卻說了「檢查完畢」，表示場上裁判沒有錯，入球因越位在先而取消。

就是這一句話，鑄成大錯。（網上片段截圖）

英超｜利物浦遭誤判入球 涉事球證遭撤換 球迷不放過：去杜拜吧

當比賽重開後，最快發現出問題的是重播片段操作員，他說：「等一等！等一等！場上的判裁是越位，你滿意這個結果嗎？」

比賽重開，重播片段操作員最快發現有問題。（網上片段截圖）

助理VAR曲克（Dan Cook）說：「對的。」

重播片段操作員說：「你滿意這個結果？」

助理VAR曲克說：「越位，入球。這是錯誤的。」

VAR英格倫說：「什麼？」

重播片段操作員說：「場上的裁決是越位。你滿意這幅畫面嗎？這是沒有越位。我們提供的畫面顯示沒有越位。」

高普認為PGMOL的認錯聲明沒有任何作用，利物浦3分已失。（Getty Images）

英格倫如夢初醒，忍不住爆粗。

VAR中心的營運經理高賀特（Oli Kohout）也介入事件，通知他們等一等。重播片段操作員說：「等一等，高賀特叫等一等。他說等一等。」

VAR英格倫說：「你說多一次。」

重播片段操作員說：「高賀特打入去說，要暫停比賽。判決是沒有越位。」

VAR英格倫說：「無能為力。」

重播片段操作員說：「高賀特說等一等。」

VAR英格倫說：「高賀特？」

重播片段操作員說：「暫停比賽，暫停呀。」

英格倫表示比賽重開了，他無能為力。（網上片段截圖）

VAR英格倫說：「他們已經重開比賽，我無能為力。無能為力。」

助理VAR曲克說：「對的，他們已經重開比賽。」

VAR英格倫說：「無能為力。無能為力。」

在錄音的最後，VAR英格倫再一次爆粗。