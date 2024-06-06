失蹤39年女兒找到了？美國媽媽拒絕相認　心碎理由曝光：非第一次

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一名8歲女童切麗（Cherrie Mahan）於1985年走下校車後失蹤，至今仍未尋回。

切麗的母親麥金尼（Janice McKinney）39年來不斷尋找女兒下落。

Cherrie Mahan失蹤案臉書專頁上的照片（Facebook@cherriemahan）
Cherrie Mahan失蹤案臉書專頁上的照片（Facebook@cherriemahan）
Cherrie Mahan失蹤案臉書專頁上的照片（Facebook@cherriemahan）
+3
美國幼稚園陽光女老師晨跑失蹤　3天後已成腐屍　驚人身份同曝光美國6歲女童失蹤兩年　終在樓梯暗格尋回　「綁匪」竟是親生父母美女網紅疑遭閨蜜賣去菲律賓！失蹤3個月生死未卜　家屬已付贖金

日前有一名女子在網絡上聲稱自己就是切麗，但麥金尼認為，「她看起來一點都不像切麗」，並表示這已經不是第一次有人聲稱自己是成年的切麗了。

圖為尋人組織製作模擬切麗長大後模樣的照片（點圖放大瀏覽）：

圖為尋人組織製作模擬切麗長大後模樣的照片（Facebook@Memories of Cherrie Mahan）
圖為尋人組織製作模擬切麗長大後模樣的照片（Facebook@Memories of Cherrie Mahan）

根據《每日郵報》報道，1985年2月，當年8歲的女童切麗離開校車後，在距離住家僅16公尺的公車站被1輛1976年生產、車身繪有「山上滑雪者」的藍色道奇（Dodge）麵包車載走，從此失蹤至今。

麥金尼記得那天切麗下了校車，她和丈夫一起等著切麗跑到家裡的車道上，丈夫還問她：「你想讓我去接她嗎？」

麥金尼說不用，「天氣很好，她會跑來跑去」，孰料卻將近40年見不到女兒。

【延伸閱讀】相隔10年兩女童失蹤案　揭美國史上極兇殘姦殺犯　專殺朋友女兒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

【延伸閱讀】相隔10年兩女童失蹤案　揭美國史上極兇殘姦殺犯　專殺朋友女兒
+59

今年5月23日，有位女性在回憶切麗的Facebook社團上發文聲稱自己就是失蹤的切麗，現年47歲，但麥金尼並不相信，「她看起來一點都不像切麗」。

目前該聲明貼文已被刪除，社團管理員說明，該女子一直在騷擾和欺凌社團內的其他成員，「我對不受歡迎的內容表示歉意」，並表示不應該讓麥金尼接觸到這種內容。

麥金尼已聯繫警方，警方正在調查這名自稱是切麗的女子。

【延伸閱讀】內地女網上邂逅美國男　飛洛杉磯追愛後離奇失蹤　男方前科曝光（點圖放大瀏覽）：

內地女網上邂逅美國男　飛洛杉磯追愛後離奇失蹤　男方前科曝光（01製圖）
內地女網上邂逅美國男　飛洛杉磯追愛後離奇失蹤　男方前科曝光（微博@環球時報）
+15

麥金尼悲傷表示，這已經不是第一次有人自稱是她已成年的女兒，這39年來有許多人會在切麗的失蹤月（二月）和切麗的生日月（八月）聯絡她，謊稱發現或找到切麗的消息，這種行為一遍遍的撕開麥金尼內心的傷口，「沒有女兒的日子已經很難過了，這些謠言到處傳播讓我更痛苦」。

她認為這些人只是想要藉此得到一個短暫成名的機會。

原訂看周杰倫演唱會後結婚　男友離奇失蹤　女友急尋人卻等來遺體鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱50年前潛艇失聯事件　英男最後12分鐘獲救14歲少女失蹤1年半　藏身家中衣櫃更懷孕5個月　母親涉嫌綁架被捕台中膠桶藏屍案DNA化驗出爐　證是失蹤3年男子　夜總會女友嫌疑大黑龍江男與美豔「化妝師」拍拖　女友借6位數後失蹤　結局神展開湖北少女晨運失蹤　5天後樹叢發現遺體衣衫不整　41歲男疑犯被捕

延伸閱讀：

不滿被欺負！清潔工母子糾眾痛毆情侶 扒光衣服逼「土下座」

婚宴死亡事件！男賓客吃牛排嘴角流汁沒反應 旁人嚇呆：他死了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

拐帶兒童
拐子佬
美國
熱話
全部 - 兒童
聯合新聞網