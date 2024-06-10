《教父》靈魂人物　名導演被指借機親吻女星　這樣回應性騷擾醜聞

現年85歲的奧斯卡名導法蘭斯哥普拉（Francis Coppola），曾執導《教父》（The Godfather）系列、《現代啟示錄》（Apocalypse Now）等經典作品，在影壇享有崇高地位，不過近期卻出現了有關於他的性騷擾爆料，指控他在片場試圖親吻上身赤裸的女演員。對此他本人也做出回應，強調自己「沒有不尊重她們」。



法蘭斯哥普拉睽違9年的新作《大都會》（Megalopolis），上個月在康城影展首映，他自曝花了近40年的時間來創作該片的劇本，引發影迷期盼。不過與此同時，他卻也被指控在《大都會》片場做出不當行為，包含在拍攝一段夜店狂歡戲碼時，以「讓演員放鬆心情」為由，親吻了上半身赤裸的女演員。

法蘭斯哥普拉睽違9年的新作《大都會》（Megalopolis），上個月在康城影展首映。（Reuters）

法蘭斯哥普拉睽違9年的新作《大都會》（Megalopolis），上個月在康城影展首映。（Reuters）

法蘭斯哥普拉被指控在《大都會》片場做出不當行為。（Reuters）

法蘭斯哥普拉被指控在《大都會》片場做出不當行為。（Reuters）

據外媒《Variety》報道，法蘭斯哥普拉近期受訪，親自回應此事，他坦言自己的個性「很害羞」，不是一個會透過肢體接觸來表達情感的人，他也透露母親曾對他說：「向女性主動示好，表示你不尊重她。」強調自己「當然沒有不尊重她們」。

據外媒《Variety》報道，法蘭斯哥普拉近期受訪，親自回應此事。（Reuters）

他坦言自己的個性「很害羞」，不是一個會透過肢體接觸來表達情感的人。（Reuters）

另一方面，《大都會》的執行製作人Darren Demetre，先前也出面回應性騷擾指控。

他坦言導演確實曾有禮貌性地親吻演員的臉頰，不過並沒有人表示不舒服，並且在整個拍攝過程中，也沒有收到過任何有關於性騷擾的投訴。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】