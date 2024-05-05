馴鹿寶貝｜女主角真人被起底　本尊痛訴被醜化：我是有魅力的律師

Netflix驚悚影集《馴鹿寶貝》近日在全球掀起話題。劇情改編自英國喜劇演員、同時也是本劇主角男理查蓋德，被跟蹤狂瘋狂騷擾的親身經歷。影集上架後，劇中跟蹤狂女主角的身分也引發影迷好奇。該角色的原型人物近日接受媒體訪問，痛訴被醜化，威脅要對Netflix採取法律行動。



綜合《時人雜誌》等外媒報導，《馴鹿寶貝》是基於理查蓋德的真實經歷所改編，描述在酒吧工作的男子唐尼，好心給名為「瑪莎」的女子一杯茶水後，開始遭到騷擾與跟蹤的過往。《每日郵報》指出，蓋德當時收到對方寄的41071封電子郵件、744條推特發文與350小時的語音留言。該劇11日在Netflix上架後，立刻登上全球排行榜，在知名影評網站爛番茄獲得97％高分。部分觀眾也開始肉搜「瑪莎」的本尊。

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自稱是瑪莎本尊的58歲女子近日接受《每日郵報》訪問。她主張蓋德用《馴鹿寶貝》跟蹤她，怒轟對方為了名聲與金錢，在電視上霸凌年長女性，有「主角症候群」，並聲稱自己才是受害者。劇中的「瑪莎」由潔西卡甘尼（Jessica Gunning）扮演。雖然劇情為了保護當事人隱私，在細節上做了部分調整。但該女子與劇中瑪莎一樣出身自蘇格蘭、學習法律，也比蓋德年長20歲以上。

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女子表示現在受到蓋德影迷的死亡威脅，考慮對Netflix採取法律行動。她同時透露，節目中呈現的是疫情期間胖了20公斤的她，她本人其實相當有魅力。她接受《蘇格蘭太陽報》訪問時，也反駁曾跟蹤蓋德，「我非常有魅力，他不是布萊德彼特」。她聲稱自己是相當優秀的律師，擁有過目不忘的記憶力。

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據報導，《馴鹿寶貝》爆紅後，蓋德曾透過IG限時動態呼籲影迷，避免任何肉搜行為，因為此舉不符影集要傳達的意義。

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