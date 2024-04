奢侈品集團LVMH今年首季銷售按年增加3%至207億歐元。財務總監Jean-Jacques Guiony指出,公司旗下兩大品牌Louis Vuitton及Dior,前者增長略高於平均水平,Dior增長則低於預期。



對於投資者擔心內地經濟復蘇動力,Jean-Jacques Guiony指出對內地需求感到滿意,隨著內地消費耆恢復外遊,中國以外地區購買量不斷增加,特別是在內地消費。他亦指出全球的中國消費者對於Louis Vuitton購買量增長10%。

LVMH上季銷售增長主要由日本帶動,當地增長32%,日本以外的亞洲地區則跌6%,歐洲及美國分別升2%。產品銷售方面,香水及化妝品業務增長7%,手錶及珠寶下跌2%,葡萄酒及烈酒業務跌12%。

