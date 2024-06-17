美國男子品嚐捲餅　竟從嘴中拔出刀片　餐廳遭批敷衍表歉意

美國威斯康星州男子西沃特（Scott Siewert）在當地墨西哥料理餐廳用餐時，意外在捲餅中吃到剃刀片，「我把手伸進嘴裏，拔出了刀片」，然而他向餐廳投訴，對方卻只願意賠償裏2份免費餐點，讓他非常氣憤。



男子西沃特表示，他2023年萬聖節在受歡迎的墨西哥餐廳Qdoba用餐，點了2個豬肉捲餅來吃，第一份餐點他覺得很美味與滿意，然而吃到第二份時，竟然在嘴中發現剃刀片，差點就吞下肚。

吃出一片刀片來，實在是嚇人：（按圖了解）

男子在捲餅料理中吃到刀片，他稱向餐廳投訴，對方卻只願意賠償他2份免費餐點，讓他非常氣憤。（YouTube截圖 / @WISN 12 News）

衛生部門確認刀片的確來自於餐廳，雖然餐廳一度被當局暫時關閉，近來傳出將重新開業的消息。（YouTube截圖 / @WISN 12 News）

西沃特通報當地衛生部門後，衛生部門將他所發現的剃刀帶回檢查，並且與餐廳內使用的工具進行比較，最後確認刀片的確來自於餐廳，雖然餐廳一度被當局暫時關閉，近來卻傳出將重新開業的消息。

西沃特表示，他向餐廳反映事件，卻只收到餐廳願意賠償2份免費餐點的回覆，讓他十分氣憤，「如果我是老闆，我會親自打電話給顧客表達歉意，並且提供一些補償」，覺得自己值得獲得更好的對待，並且餐廳應該採取更多措施，避免類似事件再發生。

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