巴西扒房員工「倒酒精」突爆巨型火球　多人當場燒成火人重傷

巴西坎普斯戈伊塔卡濟斯一間知名牛排餐廳日前發生一宗嚴重的火災事故，引起關注。



一名員工在吧枱倒酒精後竟發生意外，沒想到突然爆出熊熊烈火，火勢快速蔓延到在場的3名客人。

目前受害者們仍在醫院觀察，傷勢嚴重。

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根據外媒tupi.fm報道，這宗意外事故發生在4月29日晚間10時左右，地點位於巴西坎普斯戈伊塔卡濟斯一間牛排館Mega Espetão。

從閉路電視畫面顯示，當時一名員工從吧枱下方拿出一桶酒精，將酒精倒入小瓶子內，沒想到突然爆出熊熊烈火，火勢也快速蔓延到在場的3名客人。

猛烈的火焰突然噴發，其中1人迅速地將上衣脫下，而其他的顧客也急奔店外。

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報導稱，這宗事件共造成3人受重傷，一名20歲的受害者，雙臂和胸部燒傷，一名25歲的受害者，臉部和胸部燒傷，另一名25歲的受害者，則是眼睛、臉部和胸部燒傷。

目前，受害者3人仍留院治療中。

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