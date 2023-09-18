金正恩訪俄有手信 獲贈超強防彈背心 護胸護喉「該邊」都照顧到
撰文：聯合新聞網
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朝鮮領導人金正恩9月17日結束為期6天的訪俄行，臨走獲贈防彈背心和無人機等伴手禮。
美媒報道，朝鮮領導人金正恩素來鮮少訪問他國，近日出訪俄羅斯會晤總統普京（Vladimir Putin）受到盛大歡迎，期間亦造訪多個軍事基地。
俄羅斯塔斯社報道，金正恩於9月17日於濱海邊疆區（Primorye）準備搭車返國時，行政長官科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）送上1件防彈背心、5架自殺無人機和1架Geranium-25偵察無人機作為餞別禮。
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塔斯社另外補充，該款防彈背心是濱海邊疆區「特產」，「主打保護胸部、雙肩、喉嚨及鼠蹊部，重量比其他防彈背心還輕。」
除此之外，金正恩亦獲贈1件熱感應攝影機無法偵測的特殊服裝。
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