科學家研AI驗血預測柏金遜症　最早發病前7年　冀有助研究療法

英國倫敦大學學院（UCL）與德國格丁根大學（University of Göttingen）的專家，正研究將人工智能（AI）技術用於血液檢測，提前發現柏金遜症（Parkinson's disease）患者，將有助於緩和或預防病情的研究。據指出，該技術能在出現症狀前7年，已能偵測出患者，適用於英國大部份國民保健服務（NHS）實驗室，如果獲廣泛驗證，可望兩年內提供衛生部門。



柏金遜症為全球增長最快的神經退化性疾病，主要基於人口老化，目前沒有藥物可以防治。據統計，英國有超過15萬名柏金遜症患者，全世界估計至少1000 萬人患上這個病。柏金遜症由一種稱為α-突觸核蛋白（α-synuclein)）的蛋白質積聚引起，造成神經細胞受損。

倫敦大學學院與格丁根大學的科學家，利用機器學習演算法（Machine Learning Algorithm ），來識別柏金遜症患者8種血液蛋白特徵，從而偵測其他血液樣本的未來罹患的可能性。在其中一個例子，該技術在病人出現症狀前7年，就已預測出對方會患上柏金遜症。

劍橋大學（University of Cambridge）的神經科顧問Roger Barker表示，如果該技術得到其他機構驗證，將有助於防治柏金遜症的研究，病人可及早參與相關臨床試驗。

英國柏金遜基金會國際卓越中心（Parkinson Foundation International Centre of Excellence，暫譯）的醫學主任Ray Chaudhuri則稱，在未出現有效療法之前，早期診斷或會引發相當大的道德問題，並可能影響患者的醫療保險。但認同及有助於相關研究。