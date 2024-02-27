腦退化｜1日2碗飯五十多歲現癡呆！中醫推減澱粉3招1周後腦袋回春

年紀大記性差，看似是個必然定律，但不能掉以輕心的是，這有可能演變成老人癡呆！因為這正是老人癡呆的最早徵兆。近年，記憶力減退的情況有年輕化趨勢，專家指：是因為大家「主食」吃太多。



米飯一直被視為主食，最易令人不知不覺吃過量。（pille-r-priske@unsplash）

奇難雜症都和澱粉食物有關？

台灣中醫世家懷生堂的傳人張鐘元和張維鈞醫師在著作《五代中醫救命之方》中分享了一個病例：一位五十多歲從事體力勞動的男士，由於年輕時是運動健將，所以習慣大量攝取澱粉，一餐兩大碗白飯。本來這位病患者因為工作上的勞損求診，但有一天，他突然發現記憶力嚴重減退，甚至因為忘記熄火而險釀火警。

張醫師指，多年的經驗告訴他，不少奇難雜症的出現，都和澱粉類有極大關連，最常見的就是記憶力減退。細問之下，原來這位男士已退休兩三年，但卻維持高澱粉的飲食習慣。於是張醫師為他設定了減澱粉飲食建議。

減澱粉飲食5法則：

1. 首一星期白飯減至一碗，第二星期再減至七分滿，如果是五穀米或十穀米則可以吃一碗。

減澱粉的同時必須吃肉，由雞、鴨、鵝開始。(photo AC)

2. 必須吃肉，從雞鴨鵝開始，一個月後加上牛羊豬，輪流吃。不去油也不去皮。

3. 每天至少一隻蛋。豆腐則隨意吃。

4. 魚有機會吃就吃，但避免煎炸。

5. 不吃麵粉類。

減飯至7分滿 1星期後記憶力回復一半

結果，這位男士直接就把飯量減至七分滿，繼續多吃菜，配合雞肉和雞蛋等蛋白質和油脂，只吃了一星期，竟興奮地告訴張醫師：自感記憶力回復了一半，人也不再易感疲倦。

高碳水化合物破壞腦功能

張醫師相信，按這飲食法進食，只要兩週，腦筋應該會有大改變。他提醒，碳水化合物攝取過量，一般人大多只會想到對糖尿病的影響，但其實這和老人癡呆也有莫大關係。事實上早已經有大量研究發現，碳水化合物攝入太多，而脂肪和蛋白質攝入太少，會增加老人癡呆的風險。簡單來說，出現這情況的原因是長期高碳水化合物飲食，會引起胰島素抵抗，葡萄糖代谢能力下降，糖無法進入细胞，結果大腦不能使用糖提供能量，功能走向低下。

澱粉當中最具危險性的是小麥（麵粉）製品，（brenna-huff＠unsplash）

一餐中澱粉類不能過半

所謂碳水化合物就是「醣類」，包含「澱粉」和「糖」。小麥和米是兩大澱粉類食物，都是我們的「主食」，這也是容易令我們攝取過量的原因。張醫師強調，防老人癡呆的均衡飲食並不是要完全不能吃澱粉，而是「在一餐之中，澱粉類不能佔超過一半的比例，最好只佔四分之一或多一些，簡單說就是麵粉類和米兩者如果可以選的話，寧可吃米，但不超過一大碗。」否則終究要面臨某些重要的健康問題。

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參考資料：《五代中醫救命之方》／Elsevier