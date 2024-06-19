親臨機場迎接　金正恩為何如此熱切歡迎普京來訪？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日深夜飛抵朝鮮首都平壤，朝鮮領袖金正恩親臨機場迎接他。有國際研究學者指，金正恩能接待普京，這本身就是一場勝利。然而對普京和金正恩來說，都屬於一場勝利。



海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月向普京發出拘捕令，指他涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行。面對國際實行多種孤立與制裁行動，普京在這段期間仍有外訪，從吉爾吉斯、中國、白羅斯到現在的朝鮮，再到之後的越南，這顯示他仍積極尋找機會維持其國際影響力，也展示國際刑事法院的拘捕令並未對他的外交活動造成實質影響。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

首爾梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）接受《德國之聲》採訪時表示，這次「金普會」會提升朝鮮在反對美國主導的國際秩序國家中的地位。另有聲音認為，這有助提高金正恩在國內的聲望。

李雷夫稱，這次峰會也加深朝鮮與俄羅斯的合作，俄朝可能會繼續否認違反國際法，但他們已從隱藏他們的某些活動轉向炫耀他們的合作。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

李雷夫也認為，普京訪問朝鮮是為了感謝朝鮮支持俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。朝鮮與俄羅斯都否認朝鮮有向俄羅斯出口武器。

李雷夫還說：「在金正恩為前2次峰會訪問俄羅斯之後，這次回訪在政治上很重要，因為它使平壤的宣傳能夠將金正恩描繪成世界領導人。」