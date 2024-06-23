印尼女做Gym跑步機上跌倒「撞破玻璃窗」墮樓亡 恐怖畫面曝光
撰文：中天新聞網
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印尼西加里曼丹省坤甸市（Pontianak）一名22歲女子18日下午在健身房使用跑步機時，意外從開著的窗戶墜落三樓身亡。最新曝光的監視器畫面顯示，跑步機旁邊即是大片窗戶，揭示了事發當時的驚險場景。
根據印尼「點滴網」（Detik）等媒體報道，這宗悲劇發生在下午1時左右，女子當時與男友及其他家人一起前往健身房運動。儘管男友建議她在2樓健身，她仍堅持在3樓使用跑步機。
在跑步了約30分鐘後，她開始減速，從跑步改為步行，不幸的是，她不小心跌倒並從窗戶墜落。女子隨即被送往醫院，但因頭部重傷搶救無效。驗屍結果顯示，她的臉部和身體多處瘀傷，頭部有撕裂傷。
警方調查發現，跑步機與窗戶僅有60厘米的距離，窗戶底部距離地板約30厘米，寬度約90厘米。儘管健身房內有禁止打開窗戶的警告貼紙，但已經毀損，因此改將警告標語寫在玻璃上。
然而，事發當時私人教練正在休息，未能及時關閉窗戶。目前，健身房已停業3天，當地警方正在調查健身房是否存在管理疏失。
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