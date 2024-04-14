聽到都覺得痛！印尼男一堆異物塞下泌尿道 爆痛照X光發現已結石
撰文：ETtoday
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印尼一名男子因將Sim卡的退卡針、電線等物塞入陰莖，而遭受極端痛苦，還引發嚴重的健康問題。幸運的是，醫生為他安排手術與治療後，這名男子如今已恢復健康，可以正常排尿了。
據《每日郵報》報道，這名48歲男子因排尿困難、尿道疼痛，而到醫院求醫。醫生為他進行了血液和尿液測試後，發現男子患有腎衰竭和尿道感染，而骨盆X光也顯示，他的體內藏有一個不透明度異物，以及一條類似電線的「陰影」。
醫生認為，男子的尿道疼痛以及膀胱結石都與這些異物有關，於是立即為他安排手術，取出一塊長約5cm、寬約3cm的結石。令醫生感到驚訝的是，這塊結石裏面還包裹着一支Sim卡的退卡針。
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此外，男子體內還有一根長達10cm的電線，上面還綁著一根8cm的針，這些異物最後都被成功移除。儘管男子最初否認他曾將異物插入尿道，但在後續的治療中，精神科醫生斷定，這名男子屬於「性活躍」，且可能患有適應障礙症。
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男子在術後一週恢復正常排尿，並在6週後的後續追蹤中，被證實沒有任何併發症，腎功能也已恢復正常。報道稱，男子最後恢復健康的案例其實十分罕見，提醒人們千萬不要為了追求快感，將異物塞入陰莖或體內其他部位。
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