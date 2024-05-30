揀榴槤貼士｜多包唔一定多肉？內行人教揀榴槤3招 貓山王要睇個底

吃榴槤的季節又到了，內地驚現100元5個貓山王榴槤，平價沒好貨？但貴價就一定買到優質榴槤？你試過百多元買一個榴槤回來，5個「包」（即瓣）中竟有3個「包」都是沒有果肉的嗎？想避免中伏受騙，還是跟専家學番幾招，揀個皮薄多肉的靚榴槤吧！



大陸榴槤供應泛濫，廣西街頭出現100元5個貓山王！👇👇👇

《香港01》「01教煮」記者早前便請教過榴槤專賣店店主林穗（Eddie）及黃健鋒（Kenneth），教大家三個揀榴槤的小貼士，以及教大家吃完榴槤後如何解燥。

【榴槤貼士】揀貓山皇認住紅色海星紋 殼薄肉厚原來係睇……

分辨泰國榴槤、馬來西亞榴槤 全靠一條繩？

要分辨泰國及馬來西亞榴槤，就要先了解它採收及運輸等流程。馬來西亞榴槤是經農業部規定，所有榴槤必定要樹上熟，天然掉下來才可以收集，因此保鮮期短，一定要經飛機運抵其他國家，為避免榴槤因氣壓而爆開，通常都會在底部綁著紅繩。

泰國榴槤則由於可以人手採摘下來，待它慢慢熟透才吃，所以一般都以船隻運到香港，沒有大氣壓力問題，自然就不需要綁繩。

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紅繩綁底=馬來西亞榴槤；紅色海星紋=貓山皇。（鄧倩瑩攝）

揀榴槤貼士1：紅繩綁底+紅色海星紋

看榴槤底部有沒有紅繩，即可辨別出榴槤是出產自泰國或是馬來西亞。另外，行外人看榴槤，幾乎都是一個模樣，若不想被人舢舨充炮艇，金枕頭扮貓山皇，認住紅色星紋圖案。紅繩綁底即馬來西亞榴槤，有紅色海星紋便是貓山王。

揀榴槤貼士2：刺夠軟或夠尖長而窄

榴槤給人印象又硬又尖，絕對是件利器，但原來榴槤刺也有軟的時候。當榴槤成熟到某個程度時，其榴槤刺就會變軟，測試方法很簡單，如果用拇指及食指就可以將兩條刺拉在一起，代表榴槤已經成熟，而且該位置會較薄殼厚肉。

另一個方法是看每一根榴槤刺的根部，假設每條榴槤刺都呈金字塔形狀，塔底愈闊，就代表殼愈薄、肉愈厚。換言之，榴槤刺愈尖細就代表殼愈厚肉愈少。

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看榴槤刺就知榴槤是否薄殼厚肉？（鄧倩瑩攝）

按圖看如何揀薄殼厚肉的榴槤

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揀榴槤貼士3：切勿揀「凹包」

榴槤一般愈多「包」愈多果肉，當然凡事總有例外，要避免中伏，不僅留意榴槤是否多「包」，還須看它的形狀是否凹陷，行內術語叫「凹包」或「空包」，意思是少果肉，甚至沒有果肉，所以切勿購買。反之，形狀圓潤則多「包」多肉。

形狀凹陷的話，多數會少果肉，甚至沒有果肉。（鄧倩瑩攝）

形狀圓潤則多數多「包」多肉。（鄧倩瑩攝）

榴槤殼解燥 常漏重要這一步

大家可能有聽過，吃完榴槤後，將水倒進殼內喝掉就可解燥，卻忽略了一個重要步驟。

按圖看吃榴槤後如何解燥？

榴槤殼加水後，需要用匙羹將白色囊狀物刮出，直至變成像椰青水般奶白色，喝掉才可解燥。注意要用白色部分那邊喝水，否則榴槤刺摻嘴就閣下自理了。Eddie及Kenneth說這方法是向當地果農討教的，據說這樣解燥，萬試萬靈。