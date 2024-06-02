另類職業｜越南摘榴槤月入有港幣30k+！懂爬樹外還要懂「一技能」

許多人為了提升薪資，會選擇衝刺個人業績、考證照等，然而越南一種職業最近相當熱門，不需要證照就有機會月領接近港幣3萬1千元，成為不少年輕人的就業優選。



根據《越南快訊》（VnExpress）報道，這項職業就是「採摘榴槤工人」，近幾年越南榴槤的種植面積大幅增加，至今已擴展至13.1萬公頃，採摘榴槤工人需求量也跟着大增，只要能夠爬到樹上、判斷榴槤的成熟度並加以採收，每月就能賺進越南盾5,000萬至1億不等（約港幣1萬5千元至3萬1千元），待遇比普通工人更為優渥。

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不過25歲的採摘榴槤工人阮仲新（Nguyen Trong Tan）也說，高收入並非每個人都能做到，因為光榴槤品種就高達十幾種，判斷標準仰賴工人經驗，如果誤採的未成熟榴槤超過2％，也會被農場主人罰款，因此新人剛進來時，都必須先在農場熟悉各種榴槤的資料。另一名工人也說道，他剛入行時，就因為誤採太多，被罰了越南盾700萬（約港幣2千1百元）。

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