韓國溜冰女神不認性騷後輩　自爆舊情復熾：有關行為是玩笑與親密

韓國花式滑冰國家隊爆出性騷擾疑雲，19歲女溜冰選手李海仁（이해인）被控性騷擾16歲男選手徐玟圭，遭大韓冰上競技聯盟重罰禁賽3年。



今（27）日李海仁首度發聲否認性騷擾，強調彼此是前男女朋友，在這次5月份的意大利集訓期間復合，只是不想告訴雙方父母才決定保密。

韓國花式溜冰女選手李海仁（IG@happy_haein05）

韓國花式溜冰女選手李海仁（IG@happy_haein05）

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據韓聯社報道，有「金妍兒接班人」之稱的李海仁，在韓國花式溜冰國家隊5月15日至28日於意大利瓦雷澤（Varese）集訓期間，被爆出涉嫌性騷擾徐玟圭，同時另一名女選手在一旁錄影。

金妍兒是全球著名的花式溜冰選手（Gettyimages）

消息爆出後，大韓冰上競技聯盟將李海仁禁賽3年。

對此，李海仁在社交媒體發文表示，對於在集訓期間喝酒一事感到深深懊悔，正在深刻反省。

但她澄清性騷擾學弟的報道不是事實：「當事人是我去年高中時交往的男朋友，因父母反對而分手，不過彼此在這次集訓再度碰面，或許是因為雙方都還保有喜歡對方的感情，所以在那裏復合、重新交往了，不想告訴父母，所以決定保密。」

劉永在一旁拍片，結果同被禁賽。（Getty Images）

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李海仁坦言，在接受調查時她不能說是和徐玟圭交往：

但是聽到我性騷擾未成年人的消息後，感覺世界好像崩潰了！本以為是戀人間的玩笑或親密表現，沒有想到會遭到這樣的誤解。

她強調無論聯盟下達什麼處分，都會深刻反省，以後絕對不會再犯這樣的錯誤。

李海仁的律師也向韓聯社表示：「李海仁對訓練期間飲酒的錯誤深感悔恨和反省，但她從未性騷擾。」

律師說明李海仁和徐玟圭處於戀愛關係，但他們沒有向聯盟通報這一事實，導致聯盟因不知情而誤解了事實。律師團隊將向大韓冰上競技聯盟就這宗性侵疑雲做出充分解釋，還李海仁清白。

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