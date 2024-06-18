日本知名炸物餐廳「整碗生雞肉」上桌 店方解釋「令人O嘴」
撰文：TVBS新聞網
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日本一名網民近日發文表示，他到豬排、日式炸雞塊專門連鎖店「Tonkara亭」（とんから亭）點了一碗雞肉沾麵後，咬了一口才發現雞肉是生的。
他將餐點的照片分享到社群媒體後，引發話題。
店方道歉稱「加熱不足」 原Po直斥：完全是生的！（點圖放大看更多相關照片）：
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經營「Tonkara亭」的雲雀餐飲集團（すかいらーくホールディングス）承認確有此事，對於造成客人的困擾與擔憂表達歉意。
日媒ENCOUNT報道，一名日本網民14日晚間發文，稱他在「Tonkara亭」點的雞肉沾麵上桌時，雞肉完全沒有經過烹煮。他吃了一口後才察覺不對勁，確認後發現雞肉外觀與菜單上截然不同，且明顯不是生食用雞肉。
他憤怒指出，店家完全沒把客人放在眼裏，以後不會再訪。
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眾多網民看到他分享的照片後也驚呼：
「太誇張了吧」
「這樣不行啦」
「光看就讓人肚子痛」
報導指出，端出生雞肉的是「Tonkara亭」札幌白石本通分店。
該店家證實確實提供加熱不足的雞肉給顧客，因為員工在烹調過程中，未仔細確認雞肉的加熱狀態。店家將呼籲員工徹底遵守烹調手冊，防止相同的錯誤再次發生。
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生食雞肉相當危險。根據東京都保健醫療局的資料，生食雞肉與豬肉恐導致食物中毒，感染彎曲桿菌或沙門氏菌。
若民眾生食雞肉後出現腹痛、腹瀉和發燒等症狀，必須立刻就醫。
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