上古世紀ArcheAge美國玩家「玩出火」　搭飛機1600km揮鎚襲擊網友

美國佛羅里達州6月23日發生一宗因線上遊戲《上古世紀》（ArcheAge）引發的暴力事件。



一名20歲男子Edward Kang在遊戲中與另一名玩家發生爭執，竟一氣之下買機票飛往佛羅里達州，旅行逾1600公里，持鐵鎚闖入對方家中偷擊對方。

《上古世紀》（ArcheAge）遊戲圖片

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根據《紐約郵報》（New York Post）報道，Edward Kang雖與受害者素未謀面，但在《上古世紀》中早已結怨。

事發當晚Edward告訴家人自己要去拜訪一位在線上遊戲中認識的朋友，隨後搭乘夜間航班從紐澤西州飛往佛羅里達州。

下機後Edward換上黑衣、戴手套與口罩，於凌晨2點潛入受害者家中，當時門是未上鎖的，受害者剛打完遊戲正準備上床休息，沒想到Edward突然從黑暗中現身襲擊，將對方撲倒在地，用鐵鎚猛砸對方頭部，使其當場血流如注重傷倒地。

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聽到呼救聲的繼父趕到現場，聯手壓制Edward並報警。

警方到達時發現受害者倒臥血泊中，所幸送醫後無生命危險，Edward在6月23日早上被警方拘捕，並以二級謀殺未遂和非法入室等罪名起訴。

警方詢問犯案動機時，Edward表示「對方在遊戲裏是壞人」，兩人早有積怨。

Edward不僅不配合警方調查，還囂張反問關多久能出來，警方則幽默回應：

你要很久才能再打機了。

目前Edward Kang已被移送法辦，案件仍在進一步調查中。

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