西班牙飛烏拉圭客機遇強烈亂流　至少30人傷急降巴西

西班牙的Air Europa航空公司表示，該公司7月1日一班從西班牙飛往烏拉圭的客機，途中遭遇嚴重湍流後造成至少30人受傷。航機需改道飛往巴西機場，受傷乘客正在接受治療。據當地醫療機構表示，傷者多數撞傷頭部，有人頸椎骨析、臉面或胸部受傷。事後機艙有頂板跌下受損。



FlightRadar24 數據顯示，該班編號UX045的航機，由波音787-9夢幻客機執飛。

Air Europa發聲明稱，由於強烈亂流閉響，原定飛往烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）的航機，已改道至巴西納塔爾（Natal）。飛機已正常降落，不同程度的傷者已在接受治療。

納塔爾的機場表示，需要醫療救助的旅客，已被救護車送往醫院。Air Europa稱，將從馬德里派出另一架飛機到巴西，接載其他乘客繼續飛往烏拉圭。