日本北海道無頭屍案｜父遭斬首剝皮挖眼凌辱　子：爸被殺了3次

位於日本北海道札幌著名紅燈區薄野一間情侶酒店2023年7月初發生無頭男屍案，案件7月1日在北海道札幌地方法院第二次審理，法庭上公布受害人家屬的陳述調查書。



死者浦仁志的兒子稱，爸爸被斬首、頭部還遭疑兇田村瑠奈剝皮，就像「死了2次」。他稱日媒後來又報道疑犯的言行，這等於讓爸爸又被謀殺一次。

30歲女子田村瑠奈被控在名為Hotel LET'S的情侶酒店殺死62歲男子浦仁志，將他的頭顱切下帶走。之後它一直放在田村家浴室內約3個星期。在這段期間，田村一家竟能如常生活，田村浩子又容許女兒將一個人頭放在浴室內。

警方經調查後發現，田村將頭顱帶回家後，還進行剝皮、挖眼球等行為。

案件在7月1日針對疑犯之母田村浩子進行第二次開庭審理，疑犯之父田村修也預計會出庭作證。開庭後，浦仁志妻兒的陳述調查書先被朗讀出來。

浦仁志的妻子稱，她3至4年前就知道丈夫會穿女裝並紅燈區遊玩，也會在外過夜，但從沒料到他會捲入兇殺案。

警方告知她在尋獲浦仁志的遺體後，她稱想確認死者、進行臉部認屍，警方卻告知「遺體沒有頭」，她腦中頓時一片空白。她說，即使案發已1年，她仍像處於一場漫長的夢。她稱浦仁志是好老公、好爸爸，他本來應該過着平凡的日子，沒想到卻被人奪去性命。

我就像在做一個漫長的夢。他是個好父親，即使工作很困難，他也會盡力而為。 死者遺孀

浦仁志之子悲痛地說，爸爸被「殺了3次」。他說父親第1次被殺，是在酒店被人斬首時、第2次是他的頭顱被帶回疑犯家中、遭人凌虐時、第3次是週刊雜誌刊登疑犯的主張時。

他說，爸爸喜歡讓周遭的人開心，相信他不會做出非禮女子行為。他也無法接受爸爸被如此兇殘的手段殺害。他聽說疑犯否認犯案，他無法允許對方明明殺了人，還能過正常生活。

我要[田村]一家庭被判處死刑 死者兒子

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。瑠奈的父親和母親，也分別被控協助殺人與遺棄屍體的罪名。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。浩子的代表律師稱，雖然被告從未報警，她也從未縱容瑠奈將死者頭顱藏在家中。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

札幌地方法院6月4日第一次開庭時，疑兇之母田村浩子第一個受審，她堅稱自己無罪。

田村瑠奈被控謀殺、遺棄屍體等罪；她60歲的父親、職業為精神科醫生田村修面臨協助殺人及協助棄屍罪名，她61歲的母親田村浩子則被控協助棄屍和教唆毀壞屍體等。

浩子不承認協助和教唆毀壞屍體的控罪，並說沒證據表明她首肯拍攝斬下浦仁志頭部的計劃。

女懷恨床伴下毒手 父母涉案

案發於2023年7月2日，Hotel LET'S的酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體，後來證實死者為浦仁志。

浦仁志7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，然後與一名神秘人會合，兩人一起到酒店發生性行為，至凌晨神秘人離開，但浦仁志一直沒有退房，最後酒店職員進房發現他陳屍浴室，且沒有頭部。警方追查辨認神秘人為女子田村瑠奈，並在她家中找到浦仁志的頭顱，警方將其一家拘捕。

案情指，田村瑠奈與他發生性行為時，浦仁志沒做避孕措施，田村瑠奈事後不滿。她之後再將他約出來，7月1日深夜至7月2日凌晨於酒店房內殺了他，用鋸將他斬首，並將頭帶回家。

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。瑠奈的父親和母親，也分別被控協助殺人與遺棄屍體的罪名。圖為田村瑠奈的家，也是她殺人後匿藏死者頭部的地方。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

日媒近日公布瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀甚親密，當時她的父親也在場。（YouTube@STVニュース北海道）

疑兇田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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疑兇母涉指使夫拍片

瑠奈與浦仁志見面翌日，浩子收到瑠奈的電郵說：「我帶着叔叔的頭回來了。」浩子7月24日接受這個事實，並與丈夫田村修跟這個頭顱共處一室、繼續生活。

案情指瑠奈在浴室拍攝頭顱時打算傷害它。瑠奈要求浩子「用攝影機拍攝肢解屍體的過程」，而浩子同意了。

浩子使用即時通訊應用程式LINE向丈夫發訊息要求他在場拍片：「你會當攝影師吧，對嗎？」田村修接受浩子的要求，在瑠奈傷害頭顱時錄影。