日本北海道無頭屍案　疑犯帶頭顱回家　父助拍凌辱片原因嚇呆網民

日本北海道札幌市知名紅燈區薄野某間飯店，去（2023）年發現一具無頭男屍。當地警方多日追查後，以遺棄和損傷屍體、殺人等罪嫌，逮捕和起訴涉案女疑犯田村瑠奈與其父母。



此案1日在北海道札幌地方法院進行第二次審理，女疑犯的父親首度發聲。他向受害者家屬道歉，透露沒想到女兒會真的殺人。他同時表示，雖然知道女兒把死者的頭顱帶回家，但認為報警是對有病的女兒的背叛，才會扮作不知情。

札幌中央警察署捜査總部表示，田村一家三口涉嫌重大，依殺人嫌疑將三人再次逮捕。（YouTube@STVニュース北海道）

62歲男子去年在札幌飯店遭到殺害。（Twitter@puutiso）

【相關圖輯】日本無頭男屍案｜警方查獲恐怖「手摸斷頭」片 疑兇1家3口再被捕（點圖了解更多）：

+ 18

HBC北海道放送報道，札幌中央區薄野某間飯店的工作人員，2023年7月2日在客房浴室中發現一具無頭男屍，死者是62歲上班族浦仁志。

警方多日追查後，依遺體損壞、殺人等罪名逮捕30歲女子田村瑠奈、她的母親田村浩子和精神科醫師父親田村修，隨後於田村家中浴室發現死者腐爛的頭顱。

警方調查後發現，田村將男子頭顱帶回家後，還進行剝皮、摘眼球等駭人行為。

此案於1日針對田村浩子進行第2次開庭審理，田村修也以證人身份出庭。

【延伸閱讀】日本史上極殘忍「壽產院事件」 魔鬼夫婦殺害過百嬰兒 死狀淒慘

【延伸閱讀】日本史上極殘忍「壽產院事件」 魔鬼夫婦殺害過百嬰兒 死狀淒慘

點圖放大閱讀：

+ 24

他向死者家屬表示「雖然難以用言語形容，但我做了無法挽回的事，非常抱歉」。

他透露，女兒犯案當天返家後，向他表示「我帶了頭回來」，他才知道女兒鑄成大錯，他擔心報警後女兒會立刻被逮捕，認為此舉等於是背叛罹患精神疾病的女兒。

田村修指出，他沒想過女兒會殺人，發現後相當震驚。當女兒強迫他拍攝頭顱被破壞的影片時，他無奈地想「阻止也沒用」，也擔心責備女兒後，會導致她的精神狀況更惡化。

田村也透露，雖然他考慮過讓女兒到精神科住院治療，但女兒犯案前的狀況其實不符合現行強制住院條件，只能作罷。

【延伸閱讀】日男為保護家人勇抗兩匪被刺傷 後來揭竟是妻子僱殺手圖取他性命

案件進入法律程序，也意外讓A先生發現，這兩位想取他性命的陌生男子，竟然是自己枕邊人雇用的殺手。（ANN新聞截圖）

點圖放大閱讀：

+ 6

田村浩子6月出庭時指出，女兒把父親當成司機、命令父母要叫她「大小姐」。田村修表示，會受到女兒擺布，是不希望她的精神更加崩潰。

他同時透露，他和妻子過去還是會教育女兒，並非一味溺愛，但女兒在18、19歲時，出現被5至6個靈魂附身的妄想後，行為就不受控制。

【延伸閱讀】日本YouTuber慘死 手腳扭曲塞行李箱「前女友一家」為$$$動殺機

【延伸閱讀】日本YouTuber慘死 手腳扭曲塞行李箱「前女友一家」為$$$動殺機（YouTube@FNNプライムオンライン）

點圖放大閱讀：

+ 11

延伸閱讀：

札幌飯店無頭屍案 女疑犯母淚曝駭人內幕：被女兒逼簽奴隸誓約

【本文獲「TVBS」授權轉載。】