英國大選｜工黨上場　英國將出現什麼變化？

英國大選結果塵埃落定，工黨取得壓倒勝，成為自1832年以來英國議會取得最多議席的單一政黨，結束保守黨14年執政。歐洲右翼崛起，英國此際選出左翼工黨政府，61歲的施紀賢（Keir Starmer）將出任首相，政策上將迎來哪些重要變化？將如何回應對保守黨極為憤怒的英人訴求?



工黨提出五大範疇任務：經濟增長、國民保健系統（NHS）、犯罪與司法制度、可負擔的綠色能源、改善機會。

標榜上台後要「創造財富」，提高勞工的生活水平，包括鼓勵更多投資。工黨提出了相對溫和的稅收和支出計劃，目標是籌集80億英鎊——包括改革「非定居者身份」（non-dom）的繳稅規則、打擊逃稅、對入讀私立學校開徵增值稅、對大量能源使用者大額徵稅。

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁黨魁施紀賢（Keir Starmer）在雷迪奇（Redditch）出席競選活動。（Reuters）

對入讀私校徵稅

工黨希望在私立學校學費中增加20%的增值稅，以支付英格蘭公立學校6,500名額外教師的費用。在英國，大約7%的兒童在私立付費學校就讀。最昂貴學校的寄宿費用為每年 50,000英鎊，而英國的平均費用接近15,000英鎊。英國財政研究所智庫表示，這項稅收將每年為政府帶來多達16億英鎊收入。而這項計劃亦希望挽留公立學校的教師人手，維持公校的教學質素及教育資源平等。

英國房屋問題：49歲的埃萊薩維 (Youness Elaissaoui) 與其他室友共用一所學校改建的宿舍。（Reuters）

建造150萬新住屋

面對房價及住屋需求這個重點民生議題，工黨承諾在未來五年內在英格蘭建造150萬套新住房，達到1960年代以來的最高水準。然而在過去十年，平均每年竣工的只有15.2萬套住宅。過去 12 個月，開始動工興建的房屋數量不到15萬套，遠低於兌現承諾所需的平均30萬套竣工量。

2030年禁售燃油車

綠色能源轉型也是工黨的一大方針，表示將推動在2030年前禁止銷售新的汽油和柴油汽車。保守黨政府去年9月把相關禁令限期延後至2035年。工黨恢復2030年限期，須加快提高國內電動車的使用率。工黨承諾將設立統一電動車電池狀況訊息，以協助車主選購二手車，並加快在全國加設充電站，但並未提出相關目標。

英倫海峽偷渡問題困擾英國多時，保守黨政府祭出《盧旺達法案》望收阻嚇作用。（Getty）

廢除不人道的盧旺達法案

至於辛偉誠（Rishi Sunak）政府任內極具爭議的《盧旺達法案》——允許政府把非法移民送往盧旺達，以阻嚇橫越英倫海峽上岸的非法入境者，左翼工黨誓言上台後便會馬上廢除政策。

在治安方面，工黨誓言要「奪回我們的街道」（take back our streets）。目前英國的法院、警方及監獄都面臨人手不足，警方接獲報案及到場的等候時間越來越長，對於犯罪的檢控率在2022年創下5.6%的歷史新低。工黨計劃上台後增聘數千名警員，並加建監獄，以疏導監獄過於擠迫的問題。

如何接過燙手山芋NHS?

對於英國民眾，今屆除了經濟議題，醫療也是核心關注對象。求醫難、國家醫療服務業系統（NHS）崩壞已令英國人忍無可忍，民調顯示，52%屬意投給工黨的人是因為相信工黨會在NHS方面做得更好。

英國等候住院治療的人數已從2010年的260萬激增至760萬人。急診室醫生警告說，平均每周有268名患者因未能及時接受緊急護理而死。在人手嚴重不足、醫護人員罷工等問題下，病患被延誤治療的情況已非常嚴竣。工黨政府承諾透過延長服務時間和利用私營部門（公私營協作），讓英格蘭每周新增40,000次診療、掃描或手術——投放13億鎊確保每年額外提供200萬次掃描、手術和門診服務。但到底工黨政府是否能輕易削減醫療服務等候時間，還需要拭目以待。

英國國家醫療服務業系統（NHS）深受人手不足影響。2022年12月20日，英國NHS的護士們在倫敦罷工行動中舉着標語。（Reuters）

重返歐盟懷抱？

外界預期，經歷保守黨8年「脫歐磨難」的英國，在施紀賢政府上台後，與歐盟的關係會迎來緩和階段。施紀賢表示，正在推動與歐盟在貿易、安全和研發等多個領域建立更密切的關係。不過他斷言，在有生之年，英國相信都不會重新加入歐盟單一巿場或關稅同盟。

工黨領導層一再重申，加入歐盟單一巿場、人員自由流動方案（包括30歲以下青年的建議）都是不能越過的「紅線」，因這些都是英國人在2016年公投投下脫歐一票的主要原因。