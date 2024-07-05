「他」在美國荷里活女神床上攋屎？　疑因注射Ozempic減肥副作用

曾憑《莎翁情史》（Shakespeare in Love，寫我深情）獲奧斯卡影后，獲評「世界最美女人」的51歲美國女星「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），在紐約州海濱度假勝地漢普頓地區（The Hamptons）擁有一套豪宅，近日外媒爆料，一位客人不幸在她床上「腹瀉」，排泄物弄髒了床單，而這位神祕人士的身分也揭曉，是知名媒體人布拉斯伯格（Derek Blasberg）。



《每日郵報》報道，上週，一間熱門八卦通訊社爆料，一名客人參加在桂莉芙柏德露家中舉辦的派對時，因服用熱門減肥藥「Ozempic」在床上腹瀉，隨後倉皇逃離現場，回到紐約市羞愧地躲了起來，讓桂莉芙柏德露收拾善後。

這則消息很快在網路上瘋傳，網友紛紛猜測這名神秘人物身分，《每日郵報》於7月3日獨家揭曉，這人正是42歲媒體人布拉斯伯格，也是桂莉芙柏德露的好友。

圖為2023年3月21日，在猶他州帕克城，演員格桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）在離開法庭前的情形。她被控在2016年度假滑雪期間撞到一名同在現場滑雪的退休視光師桑德森，導致他腦損傷和4根肋骨骨折。（Reuters）

布拉斯伯格目前是數個《Vogue》國際版的特約編輯，憑藉身為頂尖時尚記者和電視名人的影響力和人脈，結識眾多頂級名人，他過往的生日派對上，安妮夏菲維（Anne Hathaway）、貝佐斯（Jeff Bezos）、Hailey Bieber、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）都曾是座上賓，生日派對被譽為「大都會博物館慈善舞會」（Met Gala）暖身場。

布拉斯伯格經常造訪桂莉芙柏德露的豪宅，婚禮也在那舉辦。搞笑的是，「床上排泄」消息傳出後，2022年他在豪宅替桂莉芙柏德露慶祝50歲生日的Instagram貼文下方，網友紛紛留下馬桶、便便、炸藥表情符號。

網民於布拉斯伯格社交平台留下馬桶、便便、炸藥表情符號。（Instagram截圖 / @derekblasberg）

然而，也有人稱排泄原因與Ozempic無關，布拉斯伯格和桂莉芙柏德露的發言人並未回應置評請求。

Ozempic是丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）開發，同時具有抗2型糖尿病、減重功效，近幾個月來，包括奧花雲費（Oprah Winfrey）、馬斯克（Elon Musk）等名人都承認使用。根據該藥標籤，常見副作用包括便秘、腹瀉、噁心、嘔吐和腹痛。

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