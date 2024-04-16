越南26歲女為減肥不吃肉卻「腦出血猝死」　醫生：常吃2食物有關

撰文：TVBS新聞網
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每個人對美有着不同的定義，為保持理想身材，少吃、多運動成為最常見的方法，控制飲食搭配自律生活，才能更快的看見效果。

然而，國外一名年輕女子卻因減肥猝死，經調查後與2道菜經常當作早餐有關。

2個月極速瘦身卻帶來致命後果　醫生指與早餐習慣有關（點圖了解更多）：

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根據當地媒體《Phụ nữ &Pháp luật》報道，越南26歲女子張燕（Tieu Yen），為了減肥幾乎不吃肉類，每天只敢吃蔬菜和穀物，最喜歡的早餐就是當地美食之一的鹹蛋粥，並搭配芋頭茶。

短短2個月後，張燕即迎來明顯的瘦身效果。

沒想到，張燕卻在不久後，在家練習跳繩時，突然感到劇烈頭痛，隨後失去意識、倒臥在地。直到丈夫經過才發現，緊急送往醫院搶救，不幸的是，張燕最後因腦出血猝逝。

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針對張燕的情況，醫生了解其生活作息後，得知她每天早餐最愛吃鹹蛋粥以及炸蛋餅，前者長期食用恐怕會讓血管硬化、血液黏稠，只因鹹蛋含有重金屬鉛，膽固醇含量也很高。

至於炸蛋餅，高脂肪將導致血管堵塞，增加動脈硬化風險。

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