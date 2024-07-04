最強舉牌女郎？日本美女換裝上場39秒KO對手　曾參演香港電視劇

28歲日本女星宮原華音演藝、練武雙棲，除了常在空手道等格鬥比賽拿名之外，也透過選美比賽進入演藝圈。



過去曾在參賽時以39秒KO對手，下場後換回舉牌女郎服裝而爆紅，在IG累積18.5萬的粉絲追蹤。

宮原華音曾參演ViuTV香港劇《打天下2》，點圖放大看更多她的照片：

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宮原華音從小開始學習空手道，5歲拿下「第7屆全日本少年少女空手道選手權大會」資格，又於15歲於「第25屆東京都中學生空手道選手權大會」獲勝，同年成為史上最年輕的「三愛比堅尼小姐」。

宮原華音國中畢業後，就讀日本藝術高等學院、日本體育大學透過事務所參與日本、香港的電視劇演出。

宮原華音曾參演香港電視劇。（《打天下2》劇照）

最著名的事件，便是宮原華音2023年4月21日時以踢拳選手的身分參加RISE167格鬥賽事，39秒內KO對手金子久美子，並於賽後馬上化妝、換上Ring Girl制服，繼續擔任舉牌女郎。

宮原華音時常在個人IG上傳工作、生活照，除了擔任模特兒時拍的美照之外，也會上傳練習踢腿、拳擊等影片，強大的反差吸引18.5萬人追蹤。

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