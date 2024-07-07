日本天氣｜熱浪襲關東「逼近40度℃」2人中暑死 東京119人送院
撰文：中天新聞網
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極端熱浪在全球各地發威。
日本近期全國多地天氣異常炎熱，氣象廳早前預計東日本今（7日）有逼近40度的危險高溫，請民眾提高警覺，因為光是東京已有119人因中暑送醫。
據日本氣象廳稱，日本西部和東部大片地區6日被太平洋反氣旋覆蓋，導致天空晴朗，氣溫上升，埼玉縣恐怕會出現39度的高溫。
名古屋、豊田、多治見等地也預計會來到38度。
連日高溫也傳出不幸事件。6日下午，愛媛縣松前町農場工作時發現一名83歲女性倒地，德島市一處住宅內發現一名91歲女性倒地，兩人在送醫後不治。
據警方和消防部門稱，兩個個案的死因似乎都是中暑。
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根據東京消防局消息，截至6日晚間9點，已有119名男子和女子因疑似中暑被送往醫院，其中男女年齡從2歲到99歲不等。
而在名古屋，市防災指揮中心稱，6日有41名年齡從十幾歲到80多歲的人因疑似中暑送醫。
另外，在岐阜市長良川體育場舉行的岐阜夏季全國高中棒球錦標賽開幕式，也傳出有多名學生出現中暑症狀，所幸在治療後已無大礙。
東京消防局呼籲民眾採取措施嚴防中暑，例如定時補充水分，並在室內適當使用空調和風扇。
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