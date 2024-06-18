瞓得好有法寶｜睡眠不足影響健康更會肥胖！即睇褪黑激素四大功效

睡眠不足怎麼辦？近年有機構調查發現本港受失眠困擾的人士睡眠時間只有大約五小時，睡眠質素差容易半夜醒來、亦會有發惡夢的情況。睡眠障礙在香港人身上非常常見，然而睡眠不足又不想依賴安眠藥，褪黑激素就成了近期香港人熱捧的助眠保健品。為什麼褪黑激素是眾多助眠成份中最受歡迎？而服用褪黑激素除了對睡眠有所好處，其實還有許多不可不知的健康功效！下文會為大家詳細解釋控制睡眠最重要的日常因素，及褪黑激素的功效。

香港人睡眠不足已成近年普遍現象

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院於2022年的調查指出本港受失眠困擾的人士中，男女比例約為3比7。失眠人士平均入睡時間長達75分鐘，而睡眠時間亦只有大約五小時左右，不少受訪者指出容易半夜醒來、睡眠質素差，亦會有發惡夢的情況。

睡眠週期

睡眠大致可分為非快速眼動睡眠和快速眼動睡眠兩種，人每晚一般會有三至五個睡眠的循環週期，而非快速眼動睡眠和快速眼動睡眠就會在週期中互相交替，它們的眼球活動、腦電波模式呈現都有所不同。睡眠週期一般由非快速眼動睡眠開始，而非快速眼動睡眠則再細分為三個不同階段，經過這三個階段後才會進入快速眼動睡眠，約90至120分鐘會循環一次。

非快速眼動睡眠

階段一：入睡期

淺睡並易醒，眼球轉動緩慢

階段二：淺睡期

進入正式睡眠，眼球轉動會中止，腦電波減慢但不規律

階段三：熟睡期

進入深度睡眠狀態，此時不容易被喚醒，腦電波幅度大但緩慢，

心跳及呼吸亦會減慢



非快速眼動睡眠可以有助細胞及身體復元，並協助身體組織、骨骼的修復。如果睡醒後感到精神奕奕，就必需有足夠的深度睡眠。



快速眼動睡眠

進入睡眠後90分鐘左右並經歷以上三個階段就會第一次出現，眼球會快速轉動，呼吸變淺而心跳會加快，腦電波變快但幅度變低，是會做夢的階段，在後半夜快速眼動睡眠出現時間會較長。快速眼動睡眠時大腦會處理白天收集的信息並加以強化，然後儲存在長期記憶中。



港人睡眠質素差原因

工作壓力：香港人的工種大多是服務性行業或工時長的職業，輪班更是常見的上班制度，經常需要在深宵上班令作息不定時，未能調節生理時鐘令睡眠質素下降，加上工作環境壓力沉重，下班通常已是深夜，再追追韓劇打遊戲的話，準備睡覺的時間不知不覺已是凌晨一、二時，熬夜對於港人來說已成為一種生活習慣，獲得充足睡眠更難上加難。



時差：香港人熱愛出國旅行，往往出發的熱門地方例如歐洲等地時差會令人的睡眠時間在短時間內難以調整。



常見睡眠障礙

難以入睡：超過30分鐘仍然未能入睡，或明明很累並一直未能成功入睡



睡眠窒息症：睡眠窒息症患者在睡眠時候會多次出現呼吸暫停而窒息的現象



晝夜節律睡眠障礙：人體原本的生理時鐘與外界環境產生脫節的情況，與作息時間失衡的身體時鐘可能會引發失眠，或在無法睡足七至八小時的時間反復醒來，從而導致嗜睡



異睡症：患者可能會在睡夢中夢遊、夢囈、突然坐起、尖叫等出現這些無法控制行為



嗜睡症：嗜睡症患者經常睡過頭（每晚超過 10 小時），但無論多早上床睡覺，他們仍會感到昏昏沉沉



睡眠不足的五大影響

●容易焦慮，抑鬱：睡眠不足會影響腦部產生重要的神經傳導物質，甚至有機會因腦內維持快樂情緒的多巴胺分泌受干擾而出現憂鬱等情緒疾病



●加速衰老：在睡眠時候皮膚會進行的自我修復，如睡眠不足肌膚就會長期處於無法修復的狀態，讓肌膚老化狀況日越益嚴重



●引發肥胖：長期睡眠不足影響腦內激素分泌，以及內分泌系統及荷爾蒙平衡；台灣曾有醫師指出部分睡眠不足的病人會因此開始暴飲暴食，進而導致體重增加



●注意力下降：睡眠不足會損害大腦的認知功能及處理信息的能力，影響注意力的集中及判斷力



●記憶力衰退：大腦會在睡眠時間將短期記憶中的重要資料轉變為長期記憶，如長期睡眠不足就會影響腦部建立記憶的功能，使記憶力下降



助眠４大方法

●早上曬太陽：陽光有調節身體生理時鐘的功能，而生理時鐘是由光照和黑暗的周期來調節，所以早上曬太陽能令生理時鐘得到調整



●運動：由於運動能刺激大腦分泌血清素、多巴胺、腦內啡，讓人感覺愉悅放鬆，而運動後適當的疲勞感可以幫助人安然入睡



●定立規律的作息：身體的生理系統是循規律運作，定立規律的作息有助身體在建立睡眠的時段



●服用助眠保健品：褪黑激素是身體由松果體所產生的天然荷爾蒙，在晚上分泌來幫助睡眠，可藉補充褪黑激素改善睡眠質素



睡眠質素與褪黑激素關係

睡得到等如睡得好？其實睡眠質素亦甚為重要，即使睡夠八小時，但身體仍有疲倦的情況，即代表您的睡眠質素並不理想。睡眠質素差可以透過補充褪黑激素來改善。褪黑激素是身體的一種由松果體所產生的天然荷爾蒙，主要在晚上分泌來幫助睡眠。褪黑激素功效主要是管理生理時鐘的運作，而褪黑激素的分泌量亦會隨年紀增長而有所不同，來影響人體睡眠的週期。

一般來說嬰兒時期褪黑激素的分泌開始上升，到大約三至五歲左右為最高峰，青春期時分泌量開始下降，更會在四十五歲左右大幅下降，所以當松果體的機能隨年紀增長而衰退，就會影響褪黑激素的分泌。此外人體褪黑激素的分泌與光線的強弱有直接的關係，如人們在晚上臨睡前於居家環境經常接觸到強烈光線，例如燈光、電話電腦螢幕，便會令褪黑激素的分泌下降，影響人體產生睡意，繼而難以入睡。要改善睡眠質素，褪黑激素的存在甚為重要。

天然助眠劑—褪黑激素v.s安眠藥大比併

安全度



😃褪黑激素—助眠的保健品並增加睡意放鬆大腦 ，不含藥性

😬安眠藥—治療失眠藥物，過量會危及性命

依賴性



😃褪黑激素—人體松果體產生的天然荷爾蒙，無藥物依賴

😬安眠藥—治療藥物有機會產生藥物依賴

服用靈活度



😃褪黑激素—市面上有專業且安全的褪黑激素保健品，劑量由一般由1毫克至10毫克不等，如Jamieson酣睡噴霧每次可噴出1 毫克的褪黑激素，因此服用劑量可隨着睡眠的狀況而自行調整，避免因慣性而出現服用劑量增加的情況

😬安眠藥—一顆安眠藥通常已5至30毫克藥物含量，而且有機會隨依賴性程度增加

褪黑激素作用對身體有什麼額外益處？

●改善壓力：皮質醇是人體內的腎上腺皮質激素，會在大腦感到壓力時釋放出來，令人長期處於警覺狀態，曾有研究指出褪黑激素在人體增加時，皮質醇的水平會逐漸下降。

●強化免疫功能：褪黑激素有助促進體內Ｔ淋巴細胞產生，繼而使免疫力增強。

●延緩老化抗衰老：褪黑激素改善了睡眠質素提升，從而令人體各個器官以及皮膚有更多時間去修復，有助延緩人體老化

褪黑激素邊隻好？按需要自由選擇劑量最好！

Jamieson酣睡噴霧—褪黑激素1毫克

Jamieson褪黑激素睡眠噴霧能在一秒鐘內提供 1 毫克的褪黑激素（每噴一下為 1 毫克），幫助延長睡眠時間，糾正與航空旅行有關的干擾（"時差"）。對於吞咽膠囊或藥片有困難的人來說，這種方便的噴霧劑是完美的選擇，而且非常適合放在隨身攜帶的行李中。

●協助入睡並保持良好睡眠狀態



●有助於提高睡眠品質



●可自定服用劑量



●天然、安全、不會形成依賴的助眠產品



●天然薄荷味噴霧，方便攜帶



Jamieson褪黑激素3毫克

Jamieson褪黑激素3毫克為快速溶解配方，有助於恢復最佳睡眠模式，糾正與航空旅行（"時差"）有關的干擾。配方中的快速溶解技術可讓您的身體迅速吸收有效成分，從而快速起效，發揮最大功效。

●幫助入睡



●改善睡眠質量



●幫助調整睡眠週期



●安全且無依賴性的助眠產品



Jamieson褪黑激素10毫克

Jamieson褪黑激素 10 毫克以雙層配方製成，表層迅速溶解，能幫助受時差影響、輪班工作人士輕鬆入睡；裡層持續釋放，助你維持睡眠狀態、改善睡眠質素，回復正常睡眠周期。

●幫助入睡



●維持深層睡眠



●改善睡眠質量



●幫助調整睡眠週期



●安全且無依賴性的助眠產品



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參考資料

有關睡眠障礙：

https://www.cedars-sinai.org/blog/understanding-treating-sleep-disturbances.html

有關褪黑激素好處：

https://www.commonhealth.com.tw/article/87070

https://www3.ha.org.hk/cph/imh/whatsNew/hk01/hk01_20240227.html