更年期｜臉潮紅、失眠如何改善？1分鐘按摩耳穴改善睡眠障礙

更年期常見多汗、臉潮紅、淺眠、失眠等症狀，該如何改善呢？



亞洲手部治療協會代表、針灸師松岡佳余子表示，耳朵上遍布淋巴、穴道和血管，針對常見的身體不適症狀，只要1分鐘按摩耳穴就能改善身體的疑難雜症。以下是她的分享。

改善睡眠障礙耳穴按摩法（點擊下圖看清👇👇👇）

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按耳穴整頓自律神經校正生理時鐘 改善失眠淺眠

淺眠、失眠、多汗、臉潮紅都和心以及自律神經有關，壓力、運動不足，以及不規律的生活等原因，將導致自律神經失調，使生理時鐘無法發揮功能，造成睡眠障礙。由於通過耳朵內部的「迷走神經」能舒緩自律神經、產生舒適及放鬆效果，所以請先旋轉耳朵，做暖身後，再試著重複「按摩耳軟骨」、「環繞按壓耳中凹槽」、「擴張耳道」的動作。如此一來便能緩解身體的緊繃，更容易入眠。

改善睡眠障礙的耳穴按摩法

方法1：按摩耳軟骨，刺激耳軟骨下方改善頭部狀況

重點刺激耳軟骨下方。用大拇指和食指抓住耳軟骨A處，用力捏住1秒，然後快速放開。並有節奏地反覆10∼20次。針對B、C部位亦同。



方法2：環繞按壓耳中凹槽，整頓自律神經平衡

將食指放入耳朵凹槽D，並朝耳朵後方環繞按壓，刺激整個凹槽1分鐘。E處凹槽亦同。



耳鳴的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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方法3：擴張耳道，以較輕力道擴張耳道

將小指伸入耳道，360度按壓、擴張整個耳道1分鐘。接著往12點鐘方向按壓、擴張20～30秒，接著再朝6點鐘方向按壓、擴張。請以比平常更輕的力道執行。



失眠淺眠的耳穴按摩法（圖左）和多汗臉潮紅的耳穴按摩法（圖右）（《1次1分鐘！改善身體疑難雜症的速效耳穴按壓術》圖片）

當無法順利調節體溫時 應整頓自律神經平衡

自律神經負責調節體溫。但當交感神經處於緊張狀態，以及下半身血液循環變慢導致血液集中在上半身時，就會使臉部潮紅、大量流汗，與「頭寒足熱」的健康狀態正好相反。讓我們養成耳朵繞橡皮筋的習慣，在有空檔時按壓耳中凹槽並旋轉耳朵，放鬆緊繃狀態，改善全身血液循環，整頓自律神經吧。

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改善熱潮紅、多汗的耳穴按摩法

方法1：耳朵繞橡皮筋，改善全身血液循環

透過耳朵繞橡皮筋改善全身血液循環，讓集中在上半身的血液在全身順暢循環，便能改善潮紅和多汗的症狀。可將橡皮筋纏繞在耳朵根部，並維持1分鐘。



方法2：按壓耳中凹槽並旋轉，按壓耳中凹槽同時旋轉耳朵

按住對調整自律神經有效的耳朵凹槽，做旋轉耳朵、耳朵折半旋轉，和折耳旋轉各10次。除了刺激穴道，還能同時改善血液和淋巴液循環。



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