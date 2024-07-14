現場圖曝光：特朗普相距槍手約135米 目擊者見他攜槍爬屋頂報警
撰文：ETtoday
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美國前總統特朗普於7月13日賓州造勢活動發生槍擊，他安全離開現場，但現場至少2人身亡，包括槍手與一名觀眾。根據目擊者說法，他看見一名男子「手持步槍」爬上屋頂，立刻通報現場警力。
目擊者葛雷格向《BBC》表示，自己當時站在造勢會場外面，但能夠聽見特朗普的聲音，「我們注意到這傢伙爬上我們旁邊的屋頂，距離我們50英尺（約15米）。他有一把步槍，我們可以清楚看到他有一把步槍」，於是趕緊向警方通報。
特朗普被槍擊瞬間及事發後現場狀況：
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另一名觀眾傑森聽見5聲連續且快速的槍響，群眾們紛紛趴下，現場一片混亂，「我們看見特勤局跳到特朗普身上保護他……他站起來並且把拳頭舉到空中。他有一點流血，他的耳朵在流血。」
珍和特蕾莎則認為，她們聽見6至8聲槍響，「我馬上就知道那是槍聲……可能在那之後的30至45秒，人們才開始恐慌。」
一名自稱提姆（Tim）的觀眾表示，他聽見「一連串槍聲」並且感覺被水噴到，「我們一開始以為是消防水管噴出的水花，然後右手邊的喇叭開始往下掉。一定是有甚麼東西撞到管線」，才會導致它掉下來。
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