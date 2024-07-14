阿森一族神預言特朗普遇刺？別被「侵侵躺棺圖」欺騙官方早已澄清
撰文：TVBS新聞網
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美國前總統特朗普（Donald Trump）出席賓州造勢活動遇刺，讓他瞬間成為大選唯一討論焦點，聯邦調查局（FBI）尚未釐清槍手與其犯案動機，網絡社群上卻早已開始瘋狂轉傳，各種迷因圖片或陰謀揣測。也包含知名動畫《阿森一族》（The Simpsons）中，各種諷刺特朗普本人的片段與畫面。其中一張特朗普躺棺的「畫面」最受歡迎，但這張圖片早在4年前就曾流行過，當時已被製作方證實、這是一張造假圖片，與動畫毫無關係。
只要在X等平台輸入「Trump Simpson」或相關關鍵字，就能輕鬆找到大量貼文與圖片。除了特朗普本人躺進棺木，還有部份貼文在圖片上註記去世時間為2024，試圖藉由事件討論熱度，博取曝光度和流量。甚至聲稱《阿森一族》再次對特朗普做出神預測，預測到這場「暗殺未遂」的襲擊事件。
但事實上，這張特朗普躺棺的動畫圖片，早在2020年大選就已經出現過。當時特朗普對外宣佈，自己與妻子確診新冠肺炎，推文隨即遭到全球網友嘲諷，各種諷刺貼圖和文字中，就包含這張躺棺圖片，當時同樣讓《阿森一族》登上各大外媒。
不少人曾嘗試回溯《阿森一族》與特朗普相關的集數，卻根本找不到特朗普躺棺那一幕，外媒當時就曾詢問製作單位，其中一位製作人曾表示，這些猜測或臆測的說法都是錯的，而那張圖片也是網友偽造，動畫中根本沒有這一幕。
相關圖輯：特朗普遭槍擊一刻及事後狀況：（按圖了解）
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