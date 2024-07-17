特朗普遇刺｜內地電商賣「美日槍擊元首」鑰匙扣　日媒批有違人性

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時遇襲，耳朵受傷。



中國電商隨即推出不少此次事件的周邊產品，如印有特朗普遇刺畫面的T恤等，其中一枚「美、日槍擊元首」鑰匙扣引發爭議，被日媒批有違人性。



內地電商賣「美、日遭槍擊元首」鑰匙扣。（網絡圖片）

特朗普遇刺後，高舉拳頭，右臉披血，被特勤局特工包圍著，背景有美國國旗飄揚著，畫面已在社交媒體和電視上瘋傳。

特朗普遇刺不久，中國電商便推出了「美、日槍擊元首」鑰匙扣，將遭槍擊身亡的美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、日本前首相安倍晉三及美國前總統特朗普三人串連，引發爭議。

日媒《產經新聞》指出，這款鑰匙扣開了3個鑰匙孔，分別在3人中槍部位，甘迺迪在前額右部、安倍在左上胸、特朗普則是右耳。並表示此設計十分不尊重，令人不齒。據《產經新聞》，該鑰匙扣在浙江義烏製造，不過在幾個大型電商平台如天貓、淘寶等未有販售，唯獨在拼多多有賣，一個售價7.2（人民幣），後續已下架。

中國電商推出特朗普集會槍擊事件印花T恤。（網絡圖片）

有中國網民發布與淘寶電商的聊天截圖表示，目前該鑰匙扣已被電商平台禁止售賣，若製作將面臨罰款。還有網民在社交平台提示，「特朗普的周邊不要去碰了啊，政策已出，有封店風險」。