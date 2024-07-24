強颱風格美｜日本旅行注意：格美將襲日　 沖繩有暴潮警告

日本放送協會（NHK）稱颱風格美（Gaemi，又稱凱米）逼近將影響沖繩縣先島諸島，預計24日夜晚出現線狀降水帶，該區持續會有暴雨。



【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／格美／日本旅遊】NHK稱，至25日早上24小時內，沖繩縣局部降雨量料達250毫米。

當局呼籲民眾嚴防山泥傾瀉、低洼地區水浸、河流暴漲、雷暴、龍捲風等強烈突風的危險。

氣象廳資料顯示格美於24日中午12時位於沖繩縣西表島南南西約140公里海面，以每小時約15公里的速度向北北西移動。其中心氣壓為945百帕，中心附近最大風速達每秒45米，最大瞬間風速達每秒60米。

沖繩縣各地風勢增強，石垣市登野城在凌晨0時12分錄得28.6米每秒的最大瞬間風速，宮古島市平良在凌晨1時58分錄得26.7米每秒，西表島上原在凌晨4時42分錄得26.6米每秒。

颱風將進一步逼近先島諸島，料今日中午前後最接近宮古島和石垣島地區，今日下午最接近與那國島地區。

日本氣象廳當地時間中午12時發布的路徑預測圖：

沖繩縣將有大雨，預計至25日上午24小時內，八重山地區降雨量可達250毫米，宮古島地區200毫米，沖繩本島150毫米。

氣象廳警告，八重山和宮古島地區24日晚出現線狀降水帶，局部降雨量將進一步增加，災害風險急增。

預報內容稱，現時正值大潮，潮位較高，加上颱風引發的高潮和巨浪，潮位可能進一步升高。氣象廳強烈呼籲民眾對暴風、高波、高潮引起的淹水、土石流、低洼地區水浸及河川暴漲氾濫保持高度警惕。

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