巴黎奧運｜Celine Dion無懼病患　冒雨為開幕禮壓軸獻唱

巴黎奧運7月26日正式開鑼，法國在開幕禮大騷文化實力，除了找來樂壇天后Lady Gaga為表演打開序幕，而患上罕見病「僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）」被迫休養多時的加拿大歌后Celine Dion（莎蓮迪安，又譯席琳迪翁）亦復出擔任壓軸表演嘉賓。



Celine Dion在2022年公開自己患上罕見疾病「僵硬人症候群」，病情限制其身體活動能力，導致她被迫取消巡迴演唱會，暫別舞台休養。不過在巴黎奧運開幕前，就傳出她會參與表演的消息。

她在23日現身巴黎，令復出一事更加甚囂塵上。她當時在社交平台X留言，稱每次來到巴黎，都想起世上仍有很多美麗的事情和歡樂等待享受，又指自己喜愛巴黎，因此對重臨當地感到高興。

在長達4小時的開幕禮中，巴黎奧委會精心設計不同表演方式，展示法國的文化。臨近尾聲時，表演舞台聚焦艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。Celine Dion身穿白色連身長裙，在艾菲爾鐵塔的平台演繹出50年代經典歌曲《愛的讚歌》（Hymne A L'Amour）。

2024年7月23日，巴黎奧運舉行前夕，加拿大著名歌手Celine Dion現身位於巴黎的酒店。（Reuters）

Celine Dion曾在1996年亞特蘭大奧運上表演，《衛報》指出，今次除了是她證實患上「僵硬人症候群」以來的首場表演，亦是自2020年初之後再次踏足舞台。她曾在紀錄片談及自己的病情，揚言自己永不放棄，並提到她在4月由因為肌肉痙攣而導致肋骨折斷，自己每週需要進行5次物理和言語治療。

對於有八卦消息指Celine Dino獲200萬美元獻金表演，奧運會發言人否認說法，指嘉賓決定表演是因此他們希望參與法國及世界體壇盛事的一份子。