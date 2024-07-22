網傳陸客「追打奈良鹿」影片　日本網民怒吼：快逮捕他！

在日本奈良，鹿被視為神明的使者，因此到了奈良公園，總是會看到成群的鹿隻，也成為現今當地觀光的一大特色。



但最近在社群網站上，卻出現一支疑為中國遊客暴力對待奈良鹿的影片，引起眾人的撻伐。

最近在社群網站上，卻出現一支男子暴力對待奈良鹿的影片，引起眾人的撻伐。（X@Parsonalsecret）

路過還「順道掌摑其他鹿隻」 點圖放大瀏覽：

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日本「X」網友「Parsonalsecret」最近分享一段影片，畫面中有一名穿著白色T恤、左手拿著手機的男性遊客，狠狠地一腳踢向身邊的鹿。

鹿隻逃跑後，男子卻不打算放過對方，追了上去補踢第二腳，還順道一掌巴向沿途的鹿隻。

這位分享影片的網友，聲稱這位男子是中國人，痛批他的行為「太小看日本了」。

目前不清楚這支影片拍攝的確切時間與地點、以及畫面中的男子是否確實為中國遊客。

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許多網友紛紛表示：

「奈良縣警應該以虐待動物的名義展開搜查」

「動物保育團體該上工了」

「鹿太可憐了」

「我想看所有鹿往他身上撞過去會怎樣」

「真的很過分」

「完全不能接受」

「只敢欺負鹿的膽小鬼」

「亂踢不敢反抗的動物，人格有夠爛」



也有人不滿地認為：

「這種外國人罪犯不准來日本」

「中國人別來了」

「日本政府夠了吧，別讓這種人入國」

「立刻將他驅逐出境」

「日本的性善說對這些人是沒有用的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】