搭廉航行李被偷　女子靠Apple Watch成功找到　犯人竟是機場員工

美國一名女子搭乘廉航斯皮里特航空公司（Spirit Airlines，又譯「精神航空」）班機，降落後卻遲遲等不到託運行李。



後來靠着追蹤行李箱裡的蘋果電子產品，才發現行李竟被一名機場員工偷走，動作甚至比警察還快。

起飛前「被航空公司員工要求檢查隨身行李」 女事主：恐怕有一夥人在機場專門偷行李（點圖了解更多）：

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根據《紐約郵報》，女子加西亞（Paola Garcia）近日搭乘斯皮里特航空公司，從紐約飛回佛州勞德岱堡-荷里活國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport，FLL Airport，又譯：勞德代爾堡-荷里活國際機場），落地後卻發現裝有MacBook和Apple Watch的行李箱不翼而飛。

加西亞以前搭機從未因行李問題出狀況，這次從紐約起飛前卻被航空公司員工要求檢查隨身行李。

落地後當其他乘客紛紛拿走轉盤上的託運行李，她的卻經過整整2小時都沒有出現，令她驚慌失措。

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加西亞目前就讀大學，手提電腦對她來說不可或缺，而航空公司僅向她保證行李會被送到她家。

她隔天開始收到Apple Watch定位訊息，但位置不在機場，而是來自15分鐘車程外的勞德岱堡一處民宅，趕到後撥打911報案。

警方調查發現，偷走行李箱的是機場內一間商店的29歲員工巴齊勒（Junior Bazile，又譯巴茲勒），還找到他在機場翻開加西亞行李箱的畫面，但警員上門時他已將贓物脫手。

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巴齊勒隨後因涉嫌竊盜被捕，而在佛州若偷竊物品價值超過750美元（約5857港元）就屬重罪，一旦罪成將面臨5至30年監禁和5000至1萬美元不等的罰款，具體金額視案情而定。

但加西亞認為，巴齊勒可能只是犯罪結構的一小部分，恐怕有一夥人在機場專門偷行李。

而斯皮里特航空公司得知她的行李失竊後，儘管目前並無證據表明航空公司員工涉入，仍基於禮貌提供賠償，聲稱該公司嚴肅看待這類指控，正着手調查。

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