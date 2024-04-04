食生果不洗乾淨？　士多啤梨表皮全是蟲蟲密麻亂竄　實測片熱傳

士多啤氣（草莓）滋味酸酸甜甜，是許多人最愛吃的水果，但或許也有不少人懶得清洗，就想大快朵頤。外國網友「Fred DiBiase」分享，他將草莓放在顯微鏡下觀察後，竟發現表皮爬滿蟲蟲，甚至還有一些蠕蟲正在果肉裡蠕動，衝擊畫面在社交網站X（前稱Twitter）突破千萬次觀看。



根據影片，草莓表皮爬滿肉眼看不見的蟎蟲，在用水清洗後，才終於消失無蹤。一些網友崩潰表示，「我吃了好多蟲子」、「我的天啊，我再也不吃沒洗過的水果了。」但也有人覺得無所謂，「沒有甚麼是胃酸不能解決的」、「還是很好吃，還有額外蛋白質，雙贏啦」、「總比塑膠微粒好」。

原來士多啤梨的內外都可遍滿害蟲：（按圖了解）

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台灣農委會苗栗區農改場場長呂秀英曾表示，草莓屬於連續採收作物，採果期常見的病蟲害有灰黴病、白粉病、蚜蟲、葉蟎、斜紋夜蛾等。

《紐約郵報》也曾報道，草莓常見害蟲之一的「鈴木氏果蠅」喜歡在莓果果皮下產卵，幼蟲孵化之後還會破皮而出。艾奧瓦州昆蟲學家路易斯（Don Lewis）表示，其幼蟲只有1/50英寸，肉眼根本看不見，但不太可能出現在超市裏的草莓，因為雪櫃保存會殺死這些蟲蟲。

最值得注意的是，只要是在農田裏種植的食物，就不可避免地會有病蟲害，而且沒有證據表明，吃下這些蟲蟲是危險的。佛州大學昆蟲學家拉希里（Sriyanka Lahiri）曾向《今日美國》表示，大多數水果及穀物，在某種程度上都會有蟲害，不可能完全擺脫。

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