以巴戰爭｜內塔尼亞胡和哈馬斯互相指責 稱對方阻撓達成停火協議
撰文：蕭通
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儘管國際社會持續調解，但以色列和哈馬斯在加沙停火協議方面缺乏進展，雙方7月29日為此互相指責。哈馬斯批評，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在已獲美國支持的方案中，增加新的條件和要求。內塔尼亞胡則稱，哈馬斯領導層對提案進行 29 處修改，阻礙協議達成。
哈馬斯發聲明指出，從調解代表傳回的訊息清楚地看出，內塔尼亞胡又重施拖延戰略，透過設定新條件和要求，來避免達成協議。
據一名哈馬斯官員稱，內塔尼亞胡拒絕從拉法過境點和埃及邊境線撤軍，拒絕釋放長期被囚的巴勒斯坦人，也為巴勒斯坦人重返家園提出了「不可能」的條件。
內塔尼亞胡辦公室回應稱，根據最初的提議，以色列堅持原則，即最大限度地釋放仍生還的人質，並繼續由以色列控制費城走廊，防止恐怖份子轉移，又或偷運武器。
內塔尼亞胡又稱，哈馬斯領導層要求對提案進行29處修改，阻止協議達成。不過，哈馬斯否認曾提出任何新條件，重申是內塔尼亞胡採取拖延戰略。
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