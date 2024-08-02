巴黎奧運｜美國籃球隊不住選手村　花過億「包起」整棟酒店

美國籃球代表隊這次出征巴黎奧運，和過往相同，都是居住在酒店面裏。根據《福布斯》報道，美國籃球代表團這次包下巴黎一間擁有800間房間的酒店，預估派一次男女籃參加奧運會，要花費1500萬美元（約港幣1億2千萬元）。



有指美國籃球代表團這次包下巴黎一間擁有800間房間的酒店，預估派一次男女籃參加奧運會，要花費1500萬美元。（路透社）

在過去的奧運會上，美國籃球代表團都不會讓選手去住奧運村，而是會住在被包下的酒店裏，像是今年，男籃及女籃成員，以及球員家屬、後勤團隊、高層及NBA的工作人員，都入住同一間擁有800間房間的酒店。

根據估計，美國籃球男女籃這次遠赴巴黎參加奧運會，將花費1500萬美元，一名前美國奧委會主任估計，如果住在選手村裡面，花費會是包酒店的10%。

相較之下，美國隊這次派遣20名擊劍運動員參加巴黎奧運，但總花費卻只有30萬至40萬美元之間。

更多美國男子籃球隊場上英姿：（按圖了解）



美國男子籃球隊於暫時於巴黎奧運分組賽兩戰全勝。（路透社）

+ 5

延伸閱讀：巴黎奧運｜全紅嬋盼跳水改善家境！爸爸「一原因」堅持賣蔬果養家

+ 2

延伸閱讀：

日股暴跌5% 東證指數邁向技術修正 投資人暫不接刀

蘋果財報略優預期但驚喜不多 iPhone 供應鏈步入傳統旺季

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】