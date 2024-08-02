巴黎奧運｜美國籃球隊不住選手村 花過億「包起」整棟酒店
撰文：聯合新聞網
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美國籃球代表隊這次出征巴黎奧運，和過往相同，都是居住在酒店面裏。根據《福布斯》報道，美國籃球代表團這次包下巴黎一間擁有800間房間的酒店，預估派一次男女籃參加奧運會，要花費1500萬美元（約港幣1億2千萬元）。
在過去的奧運會上，美國籃球代表團都不會讓選手去住奧運村，而是會住在被包下的酒店裏，像是今年，男籃及女籃成員，以及球員家屬、後勤團隊、高層及NBA的工作人員，都入住同一間擁有800間房間的酒店。
根據估計，美國籃球男女籃這次遠赴巴黎參加奧運會，將花費1500萬美元，一名前美國奧委會主任估計，如果住在選手村裡面，花費會是包酒店的10%。
相較之下，美國隊這次派遣20名擊劍運動員參加巴黎奧運，但總花費卻只有30萬至40萬美元之間。
更多美國男子籃球隊場上英姿：（按圖了解）
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