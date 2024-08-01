巴黎奧運｜全紅嬋盼跳水改善家境！爸爸「一原因」堅持賣蔬果養家

中國17歲跳水小將全紅嬋的父親全文茂近日接受採訪表示，「家庭不能只依靠全紅嬋的名氣而坐享其成，都要靠自己去闖。」全紅嬋一家曾透過領低保維持生活，現在一家人靠着自種蔬果，並架設網站販賣來維持家中生計。



全紅嬋父母藉由果園來維持家中生計。（央視新聞截圖）

綜合內地媒體報道，全文茂表示，「這幾年家裏肯定是沾了一些女兒名氣的光，不敢說一點沒有，但最終還是要靠自己，賺到多少是多少，孩子還小，我們不能因為一些過眼雲煙的東西就去影響到她，所以我們做父母做哥哥的，要謹慎一點，不要被太多的東西誘惑到從而搞錯了方向。」

全紅嬋曾在採訪中表示自己為何要跳水，「媽媽生病了，想賺很多很多錢給媽媽治病，得了獎金，這樣可以補貼家裏的支出，自己的心願是開一家辣條店，因為這是童年吃到最多的食物。」

報道指出，全紅嬋成功之後，全家人依然過着吃苦耐勞的生活。全文茂當年拒絕了贊助商捐贈的現金和房產。全紅嬋一家仍住在老房子，爸媽透過種植農產品、養雞來維持生活。全紅嬋的哥哥全進華在網路上賣家鄉的農產品，成為了湛江專門賣農產品裏小有名氣的網紅。

全紅嬋家人早前接受訪問：（按圖了解）

全紅嬋父母將菜園轉型成果園。（中華網新聞截圖）

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全進華與全紅月（全紅嬋的姐姐）先前還特地到北京，為妹妹全紅嬋出征巴黎奧運壯行助威，兩人苦等2小時，只匆匆見到妹妹一面，並為她加油打氣就回了家鄉。全文茂欣慰說道，相信全紅嬋的前途一片光明，家人們永遠都會支持她，陪她度過困難。

公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，廣東湛江人，2014年，開始接受跳水訓練。全紅嬋在東京奧運女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，最終以三跳滿分，總分466.2分獲得金牌，此成績打破教練陳若琳在2008年北京奧運會中所創造的447.7分的奧運紀錄。她亦是該屆奧運中國代表團最年輕的選手。

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。跳水女子十米台的賽程中，全紅嬋將與陳芋汐7月31日一起參加雙人決賽，8月5日、8月6日將進行單人賽。

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