巴黎奧運｜日本運動員被盜痛失2.5萬財物　婚戒＋頸鏈不翼而飛

巴黎奧運會期間盜竊案頻發，多國運動員被盜。共同社7月30日引述消息人士指，一名匿名日本七人橄欖球運動員29日遭盜竊，其選手村房間內珠寶和現金不翼而飛，其中包括結婚戒指、頸鏈，價值合共約3,000歐元（約2.5萬港元）。



報道指這名運動員外出歸來後，回到房間時才發現財物消失，於是向警方報案。日本奧組委在事後提醒運動員及工作人員，注意保管貴重物品。

不僅運動員被盜，遊客與觀眾亦遭殃，一名卡塔爾王室成員7月27日就因被盜損失至少11個Hermès手袋。

【延伸閱讀】巴黎奧運｜肉色泳褲一落水變半透明「好似全裸」荷蘭泳將一夜爆紅 點擊放大瀏覽：

+ 12

2024 年8月1日，法國巴黎，觀眾在獎牌慶祝活動手持法國國旗。（Reuters）

阿根廷奧運足球隊則曾講述在訓練場遭偷竊一事，主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）7月24日稱，「有賊人進入我們的訓練場地，我們遭偷竊了，泰亞高艾美達（Thiago Almada）的個人物品、手錶、珠寶被偷了。」

巴黎奧運會發言人德尚（Anne Descamps）8月1日在記者會回應稱，已就選手失竊事件向警方報案，強調選手村是個非常安全的地方，裝有逾180個閉路電視鏡頭，大會致力於確保選手安全。

【延伸閱讀】巴黎奧運派23萬安全套 選手村變性愛天堂 女選手：忍4年終解脫

【延伸閱讀】巴黎奧運派23萬安全套 選手村變性愛天堂 女選手：忍4年終解脫（01製圖）

點擊放大瀏覽：