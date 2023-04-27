乘客「空中MMA」澳洲航班離譜大亂鬥　機艙窗打破＋兩度折返迫降

客機上打架可能看過、打到一旁的窗戶都破了有沒有看過？



澳洲日前發生一起離譜事件，多名乘客在機艙內發生鬥毆事件，造成航班兩度折返迫降。

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第二次甚至還砸破機艙的窗戶造成嚴重安全疑慮，而涉事人員也都在飛機降落後被警方帶走，同時將面臨多項違法事由的指控，事發當下的畫面也在網路上造成瘋傳。

綜合外媒報道，這起事件發生在當地時間20日，一架從澳洲昆士蘭州凱恩斯（Cairns）準備要飛往達爾文（Darwin）的航班。

起初在班機起飛後，幾名乘客就因為發生衝突、導致班機原路折返，落地後澳洲聯邦警察也強制帶走一名婦女，理由是攻擊行為以及不遵守機組人員安全指示。

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而正當所有人覺得鬧劇終於落幕，再度起飛朝達爾文航行途中，乘客再度發生爭執，不僅拳腳相向、甚至還有民眾拍到施暴者抄起一旁疑似玻璃瓶的物品。

而飛機窗戶也在過程中被打破，機長不得已只好再度迫降北領地格魯特島，並由警方上機協助逮人，這次則是2女1男被指控故意傷害、擾亂公共秩序、毒品罪、妨礙警察、損壞財產等罪。

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