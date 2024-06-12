8旬婆婆東京搭乘扶手電梯出意外 疑衣服被夾住 頸部遭勒緊身亡
撰文：聯合新聞網
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日本東京都西東京市一間超市發生扶手電梯夾死人意外，一名婆婆今天稍早搭乘扶手電梯時，疑似摔倒後衣服被夾住，導致頸部遭緊勒，當場昏迷命危，送醫搶救不治。
《NHK》報道，當地時間6月12日上午10點半左右，警方獲報指西東京市東伏見超市「OK東伏見市」，一名老婦人搭扶手電梯時，頸部遭緊勒，送醫搶救後身亡。
當急救人員和警察趕到現場時，發現一名老婦躺在自動扶梯扶手入口附近的地上，脖子被卡住，已經失去意識，情況危急。據悉婦人似乎是要從一樓到地下一樓的食品區，卻不慎從扶手電梯上摔下來，警視廳仍在詳細調查案發當時的狀況。
《朝日電視台》報道，東京消防廳表示，婦人年逾80歲，被發現時已失去意識。從意外現場狀況研判，婦人的衣服疑被手扶梯的扶手部份夾住，導致她的頸部遭到緊勒。
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