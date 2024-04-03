憂台灣地震掀海嘯　日本專家警告驚心　實測片：30厘米足以絆倒人

日本4月3日早上對台灣花蓮地震可能引發出海嘯的警報如臨大敵。有身在沖繩的民眾稱在名護市附近一酒店拍得影片，海面雖看來風平浪靜，但水位向外退卻的詭異景象令人心驚。



對於不少日本民眾來說，日本2011年3月11日發生9級大地震引發的海嘯，它造成的嚴重傷亡與可怕景象仍烙印在人們腦海，讓政府和大眾對任何海嘯都不敢掉以輕心。

日本沖繩縣在當地時間9時1分發布海嘯警報，地方政府並警告人們速離海岸河川，前往高處避難。

當局向宮古島和八重山地區以及沖繩本島地區所發布海嘯警報，預計海嘯高度為3米。來到當地時間上午9時18分，在與那國島和宮古島觀測到30厘米的海嘯，石垣島出現了20厘米的海嘯。沖繩縣與那國島在香港時間8時18分已觀測得30厘米海嘯。

氣象廳在早上10時40分降級為「海嘯注意報」，它其後在當地時間中午12時解除。

即使海嘯預計不及小腿一半高度，都絕對不能小覷？

日本放送協會（NHK）3日引述東京大學榮譽教授平田奈中表示：

即使30厘米的海嘯足以讓一個成年人無法移動。目前已觀測到海嘯，預計未來還會發生更高的海嘯。 東京大學榮譽教授平田奈中

▼有日本網民在社交媒體X轉發日媒記者體驗影片，可見即使是30厘米高的海嘯，已足夠將人沖倒：

▼在50厘米高的海嘯面前，成年男子更是完全被沖走：

▼有日本網民在社交媒體X上載影片，稱當他就水的重量進行資料搜集與計算時，發現1米高海嘯像是1噸重的塊體直衝過來，此時人是沒有任何選擇餘地，只能拼命逃跑：

▼旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」曾發文警告，千萬不要小看海嘯。他們說，即使只有1米高的海嘯，倘直接沖到人的身上，致死率也是幾乎百分之一百：

▼海嘯的危險之處，是表面上看來像是一個「高一點的浪」，事實是它是「一塊厚實的水牆」。它除了可將人捲入或沖走，更因為那時海水中混入很多它所到之處沖刷的物質，海嘯流經人體的時候會構成傷害，所以切記不能小看它：

▼有網民在社交媒體X上載影片稱，一海邊酒店曾以海嘯很快就會到來為由，將要求進行疏散樓層已從2樓提升至4樓或更高。網民稱影片在當地時間今早10時13分拍攝，地點是沖繩名護市週邊：

以下是影片截圖：