憂台灣地震掀海嘯 日本專家警告驚心 實測片：30厘米足以絆倒人
撰文：許懿安
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日本4月3日早上對台灣花蓮地震可能引發出海嘯的警報如臨大敵。有身在沖繩的民眾稱在名護市附近一酒店拍得影片，海面雖看來風平浪靜，但水位向外退卻的詭異景象令人心驚。
對於不少日本民眾來說，日本2011年3月11日發生9級大地震引發的海嘯，它造成的嚴重傷亡與可怕景象仍烙印在人們腦海，讓政府和大眾對任何海嘯都不敢掉以輕心。
日本沖繩縣在當地時間9時1分發布海嘯警報，地方政府並警告人們速離海岸河川，前往高處避難。
當局向宮古島和八重山地區以及沖繩本島地區所發布海嘯警報，預計海嘯高度為3米。來到當地時間上午9時18分，在與那國島和宮古島觀測到30厘米的海嘯，石垣島出現了20厘米的海嘯。沖繩縣與那國島在香港時間8時18分已觀測得30厘米海嘯。
氣象廳在早上10時40分降級為「海嘯注意報」，它其後在當地時間中午12時解除。
即使海嘯預計不及小腿一半高度，都絕對不能小覷？
日本放送協會（NHK）3日引述東京大學榮譽教授平田奈中表示：
即使30厘米的海嘯足以讓一個成年人無法移動。目前已觀測到海嘯，預計未來還會發生更高的海嘯。