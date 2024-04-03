台灣地震｜沖繩警報聲響徹全城　網民拍片直擊：海灘水位詭異退卻

台灣花蓮連環影響日本，日本方面對可能出現海嘯嚴陣以待，氣象廳一度向沖繩縣宮古島・八重山地區及沖繩本島地區發布海嘯警報，當地時間早上10時40分，這些地區已切換為海嘯注意報；它其後在當地時間中午12時解除。然而從較早時民眾上載社交媒體的影片可見，在一片響徹全城的警報聲中，有司機開車逃離家園，亦有人在海邊高樓拍得海邊水位俐倒退的情況，氣氛極度緊張。



有網民在社文媒體X上載疑似在海邊高樓拍攝的影片稱，酒店曾以海嘯很快就會到來為由，要求進行疏散樓層已從2樓提升至4樓或更高。

網民稱影片在當地時間早上10時13分拍攝，地點是沖繩名護市週邊：

有民眾拍得市面情況，沖繩本島根本沒有震動，所以肯定有人沒有注意到當局已發布了海嘯警報。此人警報只響過一次，只有看電視的人才知：

▼沖繩民眾在警報聲中開車避難：

當地時間上午10時30分，地方政府向放送局等發送的「L警報」等避難訊息顯示，沖繩縣本部町已對本部町的低地區域及宜野座村海岸附近全域發出「緊急安全確保」警戒。

當局警告人們速離海岸河川，前往高處避難。沖繩那霸機場由於接近海岸，當局發布海嘯警報後，大批民眾到機場3樓避難，後來更因人太多，需將部份人安置到國際線。

當地人多以開車疏散，導致道路交通擠塞，各地區也受到影響。

日本地震（日本的電視台的畫面截圖）

日本放送協會（NHK）報道，當局就以下地區發布避難指示：

宜野座村全域；嘉手納町海岸線與河川附近全域；沖繩市東部地區14645戶、32881人；今歸仁村沿海地區；北中城村全域；中城村全域；栗國村海濱地區151戶、224人；與那原町；伊是名村全域495戶、877人；北谷町全域；宇流麻市沿岸區域；西原町全域；名護市全域；竹富町全域；金武町海岸附近全域；浦添市全域；國頭村全域；系滿市沿岸地區全域18304戶、40567人；恩納村全域；大宜味村全域；渡嘉敷村全域391戶、645人；宜野灣市海嘯災害警戒區域；讀谷村沿海地區8410戶、2萬人；南城市19830戶、46488人。

地方政府呼籲，請盡速遠離海岸及河川，前往高處等進行避難。

海上保安廳對石垣港等發出避難勸告。第11管區海上保安本部上午9時1分設置管區本部對策本部。對石垣港、平良港、那霸港、金武中城港、運天渡久地港發出避難勸告。

位於那霸港灣合同廳舍的第11管區海上保安本部稱，上午9時30分，附近居民超過400人於此進行避難。

目前尚未收到災害情報，巡視船及飛機將持續進行警戒。

有日本網民在社交媒體X發布影片，是電視台曾就海嘯威力進行實驗，可見即使是30厘米高的海嘯，已足夠將人沖倒：